أبوظبي في 16 يوليو / وام / ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس الاستقرار المالي، اجتماع مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وسعادة فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وسعادة إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي.

وتابع المجلس تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعه السابق، واطلع على الإجراءات والتدابير المتخذة في ظل الظروف الراهنة، إلى جانب مستجدات أعمال فرق العمل، وذلك في إطار مواصلة تعزيز جاهزية النظام المالي ودعم استقراره.

كما استعرض المجلس خطة الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة لدعم أعمال المجلس، وتعزيز قدراته في رصد المخاطر وتحليلها واستشراف التطورات المستقبلية، بما يدعم عملية صنع القرار ويرفع كفاءة الأداء.

بالاضافة إلى ذلك، وافق المجلس على مقترح عقد المؤتمر الأول للاستقرار المالي، بهدف توفير منصة وطنية تجمع الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والخبراء وصناع القرار، لمناقشة أبرز القضايا والتطورات ذات الصلة بالاستقرار المالي، وتعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، بما يسهم في دعم مرونة القطاع المالي واستدامته، كذلك ناقش المجلس عدداً من الموضوعات ذات الصلة بأعماله، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي في دولة الإمارات.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد أهمية مواصلة التعاون والتكامل بين الجهات الأعضاء، بما يعزز مرونة النظام المالي، ويرفع قدرته على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والمالية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم صناعة القرار، وتعزيز كفاءة المنظومة المالية، تحقيقاً لمستهدفات التنمية المستدامة في الدولة.