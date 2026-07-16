محمد بن راشد يعزي هاتفيا أمير دولة قطر بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

دبي في 16 يوليو / وام / أجرى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اتصالاً هاتفياً بأخيه صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، قدّم خلاله خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن صادق تعازيه ومواساته إلى صاحب السموّ أمير دولة قطر، وإلى أسرة آل ثاني الكرام، وإلى شعب دولة قطر الشقيق، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة والشعب القطري الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

من جانبه، أعرب صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مشاعره الأخوية الصادقة، سائلاً الله تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الأمن والاستقرار والازدهار.