رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي مديرا عاما للهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني

أبوظبي في 16 يوليو / وام / أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بنقل سعادة اللواء الدكتور جاسم محمد حسن المرزوقي من وزارة الداخلية، وتعيينه مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، بدرجة وكيل وزارة.

شغل سعادة اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي منصب قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية منذ عام 2015، كما شغل منصب نائب مدير عام الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي خلال الفترة 2006-2015، إضافة إلى عدد من المناصب القيادية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مجالات الموارد البشرية والتدريب والمختبرات الجنائية، وهو حاصل على عدد من الأوسمة والجوائز تشمل: وسام الفارس من قبل المنظمة الدولية للحماية والدفاع المدني بجنيف، وجائزة القيادة المتميزة من المنظمة الدولية للوقاية من الحريق، إضافة إلى ميدالية التعاون الأمني.

حصل سعادته على درجة الدكتوراه في علوم الموارد البشرية من جامعة غرب إنجلترا في بريستول بالمملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في علوم الكيمياء التحليلية من الجامعة الأمريكية في واشنطن دي سي، وأشرف على إطلاق العديد من المشاريع والأنظمة الوطنية في مجال الإنذار المبكر والوقاية من الحريق، وشارك في إنشاء عدد من الأكاديميات والمختبرات التخصصية والبرامج التأهيلية على مستوى الدولة.