عمار بن حميد يزور المكتب الإعلامي لحكومة عجمان ويطلع على خططه ومشاريعه

عجمان في 16 يوليو / وام / زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، واطلع على سير العمل وأبرز إنجازات المكتب وخططه ومشاريعه الرامية إلى تطوير منظومة الاتصال الحكومي، وتعزيز حضور الإمارة في المشهد الإعلامي، وتوثيق مسيرتها ومنجزاتها.

وكان في استقبال سموه، أحمد سعيد الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي بالإنابة، وعدد من مسؤولي وموظفي المكتب.

وتفقد سموه أقسام المكتب ووحداته التحريرية والفنية، وتعرف إلى آليات إعداد الأخبار والتقارير والمحتوى المرئي والرقمي، وتنسيق التغطيات الإعلامية للفعاليات والأنشطة الرسمية، وإدارة المحتوى الموجه إلى وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

واستمع سموه إلى شرح حول إنجازات المكتب وخططه ومشاريعه، وجهوده في تطوير أدوات العمل، ورفع كفاءة التغطيات الإعلامية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية ووسائل الإعلام، بما يسهم في تقديم صورة دقيقة ومتوازنة عن مسيرة التنمية في عجمان.

كما استمع سمو ولي عهد عجمان إلى شرح حول مشروع إنشاء أرشيف متكامل للإمارة، يجمع الأخبار والصور والمواد المرئية والوثائق المرتبطة بالمناسبات الرسمية والمراحل التنموية التي شهدتها عجمان، ويعمل على حفظها وتصنيفها وإتاحتها ضمن منظومة حديثة تخدم الأغراض التوثيقية والبحثية والمعرفية.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بما لمسه خلال الزيارة من تنظيم مهني وتكامل بين فرق العمل، مثمناً جهود العاملين في المكتب الإعلامي ودورهم في إبراز منجزات الإمارة وتعزيز التواصل بين الحكومة والمجتمع، وأكد أن الإعلام الحكومي شريك أساسي في مسيرة التنمية، ومسؤوليته لا تقتصر على نقل الأخبار، بل تمتد إلى تقديم المعلومة الدقيقة، وشرح السياسات والمبادرات، وبناء الثقة مع الجمهور.

وقال سموه إن إعلام عجمان يواصل دوره في التعبير عن هوية الإمارة وطموحها، وتقديم منجزاتها بموضوعية ومهنية، وتعزيز قربه من المجتمع، مع مواكبة المتغيرات وتطوير أدوات العمل، والاستفادة الواعية من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم صناعة المحتوى والرصد والتحليل، بما يحفظ دقة المعلومة وموثوقيتها، إلى جانب مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة، وتمكينها من مهارات الكتابة والتصوير والإنتاج الرقمي، بما يرفع جودة المحتوى ويعزز تأثيره ويحافظ على قيمه.

وأكد سموه أهمية مشروع الأرشيف بوصفه مسؤولية وطنية تحفظ الذاكرة التاريخية والإنسانية لعجمان، وتوثّق مراحل تطورها وتحولاتها الاجتماعية والثقافية والتنموية، ووجه باستكمال إعداده وفق أفضل الممارسات، وبناء منظومة رقمية حديثة تضمن استدامة محتواه وسهولة الوصول إليه، بما يجعله مرجعاً موثوقاً للأجيال المقبلة والباحثين والإعلاميين والمؤسسات.

من جانبه، أعرب أحمد الكعبي عن تقديره لزيارة سمو ولي عهد عجمان، مؤكداً أن توجيهات سموه تمثل حافزاً لفرق العمل لمواصلة تطوير الأداء، والارتقاء بجودة المحتوى، وتوسيع نطاق التغطيات، وتعزيز فاعلية الرسالة الإعلامية.

وقال إن المكتب الإعلامي سيعمل على ترجمة توجيهات سموه إلى برامج ومشاريع عملية، تدعم منظومة الاتصال الحكومي، وتطور العمل الإعلامي والتوثيقي، وتسهم في إنتاج محتوى يليق بمكانة عجمان ويعكس منجزاتها وتطلعاتها بمهنية وموضوعية.