اتحاد الرماية يعلن إطلاق النسخة الثانية لبطولة المواهب بالظفرة

الظفرة في 16 يوليو / وام / أعلن اتحاد الإمارات للرماية، إطلاق النسخة الثانية من بطولة المواهب، على مدار يومي 18 و19 الجاري في نادي الظفرة للرماية، برعاية لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية ونادي الظفرة للرماية.

وقال سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، إن هذه النسخة امتداداً لنجاح النسخة الأولى، ومحطة بارزة نحو توسيع قاعدة اكتشاف المواهب الرياضية وصقل مهاراتها وفق أفضل الممارسات.

وأضاف أنها تعزز انتشار الرياضات الفردية، وفي مقدمتها الرماية، عبر توفير بيئة تنافسية محفزة تسهم في إعداد جيل رياضي واعد، بالإضافة إلى التكامل بين مختلف الجهات الرياضية لضمان استدامة تطوير المواهب، وبناء منظومة رياضية قادرة على تحقيق إنجازات نوعية لدولة الإمارات.

بدوره، أكد الاتحاد أن إطلاق النسخة الثانية خطوة مهمة في مسار تطوير رياضة الرماية، من خلال دمج البطولات التنافسية مع برامج التطوير والتأهيل طويلة المدى، لإعداد جيل قادر على تمثيل الدولة وتحقيق الإنجازات على المستويات الإقليمية والدولية، كما أنها إحدى الركائز الأساسية ضمن مبادرة "رماة المستقبل"، التي أطلقها الاتحاد، بهدف اكتشاف وتنمية المواهب الوطنية.