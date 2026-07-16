أبوظبي في 16 يوليو / وام / وقعت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة بوتسوانا "BSE"، اتفاقية تنضم بموجبها الأخيرة إلى منصة "تبادُل"، لتصبح أول سوق مالية أفريقية تنضم إلى المنصة.

وتفتح هذه الشراكة قناة مباشرة تربط أسواق رأس المال في الشرق الأوسط بأحد أبرز أسواق المال التي تشهد نمواً متواصلاً في أفريقيا.

وأقيمت مراسم التوقيع بتاريخ 10 يوليو في أبوظبي، بحضور نيو موكي، رئيسة مجلس إدارة بورصة بوتسوانا، وأوباكو أوبا مونيتسي، الرئيس التنفيذي لـ بورصة بوتسوانا، إلى جانب عدد من كبار القيادات من الجانبين.

وبموجب هذا التعاون، من المقرر أن تصبح بورصة بوتسوانا العضو الحادي عشر في "تبادُل"، الشبكة الرائدة للتداول والربط بين الأسواق.

ويتيح الربط بين السوقين وصولاً متبادلاً؛ إذ سيتمكن المستثمرون في منطقة الشرق الأوسط من تداول مجموعة من الأدوات المالية المدرجة في بورصة بوتسوانا عبر شركات الوساطة المحلية، فيما سيتمكن المستثمرون في بوتسوانا من الوصول إلى الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالطريقة ذاتها، وبذلك، تفتح "تبادُل" نافذة موحدة أمام المستثمرين للوصول بسهولة إلى فرص جديدة وواعدة عبر الحدود.

وتربط "تبادُل" اليوم أسواقاً تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية تريليون دولار أمريكي، وتضم أكثر من 700 شركة مدرجة وما يزيد على 11 مليون مستثمر مسجل.

وتم إطلاق المنصة من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين في عام 2022، حيث تواصل "تبادُل" تسريع تدفقات رؤوس الأموال في المنطقة، وربط المستثمرين بفرص جديدة من خلال بوابة تداول موحدة.

ويأتي هذا التوسع مدفوعاً بالطلب المستمر من المستثمرين، وتزايد مشاركة أعضاء التداول، واتساع نطاق استخدام المنصة من قبل المستثمرين المؤسسيين والأفراد، إلى جانب تطوير البنية التحتية للأسواق ورفع الكفاءة التشغيلية.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية : يسعدنا أن نرحب ببورصة بوتسوانا كأحدث المنضمين إلى عائلة "تبادل"، فعندما أطلقنا "تبادُل"، تمثلت رؤيتنا في بناء جسر رقمي يضمن انسيابية عمليات التداول بين الأسواق، واليوم، تشكل "تبادل" حلقة وصل بين أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تفتح المحال أمام ملايين المستثمرين للوصول إلى الفرص الاستثمارية الواعدة ، وتعزز تكامل الأسواق وترابطها، ومن هذا المنطلق، تساهم "تبادل" في توسيع ممرات الاستثمار الإقليمية، بما يدعم مكانة أبوظبي مركزاً مالياً واستثمارياً عالمياً رائداً.

وقال أوباكو أوبا مونيتسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة بوتسوانا، إن توقيع الاتفاقية خطوةً مهمة في مسيرة بورصة بوتسوانا نحو توسيع حضورها العالمي، ويعزز مكانة بوتسوانا وجهةً استثماريةً أكثر ارتباطاً بالأسواق الدولية، ومن خلال الانضمام إلى منصة "تبادل"، نفتح آفاقاً أوسع للاستثمار عبر الحدود أمام المستثمرين والوسطاء المرخصين، مع تعزيز وصول الشركات المدرجة في بورصة بوتسوانا إلى شريحة أوسع من المستثمرين ورؤوس الأموال الإقليمية والدولية، كما تدعم هذه الشراكة جهودنا لتطوير سوق رأس المال عبر توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة، وتحفيز تكوين رأس المال، بما يرسخ بورصة بوتسوانا كبورصة تنافسية ومتكاملة عالمياً، تسهم بفاعلية في دعم التحول الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.

وتعد بورصة بوتسوانا، التي تتخذ من غابورون مقراً لها، السوق المالية الوحيدة في بوتسوانا، وثالث أكبر بورصة في أفريقيا من حيث القيمة السوقية، وتأسست عام 1989، وتضم 33 شركة مدرجة و121 سنداً وثمانية صناديق مؤشرات متداولة، وتأتي الشراكة في مرحلة نمو بارزة للبورصة، بعدما تجاوزت قيمتها السوقية الإجمالية حاجز تريليون بولا بوتسواني للمرة الأولى في تاريخها بتاريخ 11 مايو من العام الجاري، وهو ما يعادل نحو 2.5 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لبوتسوانا.

ويأتي توسع "تبادُل" في وقت تسجل فيه مستويات قياسية من نشاط التداول، إذ بلغت قيمة التداول عبرها 13.5 مليار درهم ً حتى الآن خلال عام 2026، متجاوزة إجمالي القيمة المسجلة خلال عام 2025 بأكمله.

ويعكس هذا الأداء تنامي اهتمام المستثمرين في المنطقة بالوصول السلس إلى فرص الاستثمار عبر الأسواق، إلى جانب الزخم المتواصل نحو تعزيز تكامل أسواق رأس المال.