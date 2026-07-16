"دييز" و"سالك" تطلقان شراكة لتطوير حلول تنقل ذكية تشمل أكثر من 21 ألف موقف في المناطق الحرة

دبي في 16 يوليو / وام / وقعت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" وشركة "سالك"، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، مذكرة تفاهم لتطوير حلول مبتكرة وسلسة للتنقل في المناطق الحرة التابعة لـ"دييز" بما يشمل المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز" وواحة دبي للسيليكون ودبي كوميرسيتي، وذلك عبر حلول ذكية تغطي أكثر من 21 ألف موقف تسهم في تعزيز تجربة المتعاملين وتحسين انسيابية الحركة المرورية ودعم مستهدفات دبي في التحول الرقمي والتنقل الذكي.

وتهدف الشراكة إلى دراسة وتطوير مجموعة من الحلول الذكية تشمل أنظمة التحكم بالدخول وأدوات متقدمة لإدارة المواقف بما يسهم في رفع كفاءة حركة المركبات ومعالجة الاستخدام غير الأمثل للمساحات المخصصة داخل المناطق الحرة وتحقيق تجربة تشغيلية أكثر سلاسة للشركات والمستثمرين والمتعاملين.

وأكد المهندس معمر الكثيري المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والاستدامة في "دييز"، أن التعاون مع "سالك" يعكس التزام السلطة بتبني الحلول الرقمية المتقدمة وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير خدمات أكثر كفاءة وسلاسة وتعزز بيئة الأعمال القائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.

وقال إبراهيم سلطان الحداد المدير التنفيذي لشركة "سالك"، إن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لتوسيع دور الشركة كمزود متكامل لحلول التنقل الذكي وفتح مسار أعمال جديد يعزز كفاءة الحركة المرورية والعمليات التشغيلية في المناطق الحرة ويدعم رؤية دبي لبنية تحتية ذكية ومترابطة.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الجانبان على تقييم فرص التكامل التقني بين أنظمتهما ومنصاتهما لتطوير عمليات أكثر ذكاءً وتعزيز الرقابة والتحكم وتحسين إدارة الحركة المرورية بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وترسيخ نموذج متكامل لإدارة التنقل يدعم النمو الاقتصادي ويعزز جودة الخدمات في المناطق الاقتصادية التابعة لـ"دييز".