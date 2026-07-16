الشارقة في 16 يوليو / وام / ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، اليوم، اجتماع مجلس الشارقة للإعلام، وذلك في مقر هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

وأشاد سموه بجهود المؤسسات الإعلامية في الإمارة وإنجازاتها التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة الإعلامية، ودورها الكبير في نقل صورة الشارقة، وإبراز منجزاتها الحضارية والتنموية والثقافية، بما يعكس رؤيتها ورسالتها القائمة على خدمة الإنسان والمجتمع.

وأكد سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام على أهمية استمرار تطوير العمل الإعلامي، وتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف المؤسسات الإعلامية، بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام، ويرتقي بجودة المحتوى، ويسهم في ترسيخ مكانة الشارقة كنموذج رائد في الإعلام المسؤول والهادف.

وناقش الاجتماع جملةً من الموضوعات المتعلقة بمتابعة سير العمل الإعلامي، والخطط التطويرية الرامية إلى الارتقاء بمستوى البرامج التلفزيونية، وتعزيز جودة المحتوى الإعلامي والمواد الإعلامية، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في القطاع الإعلامي ويلبي تطلعات الجمهور.

واستعرض المجلس ملف مجلس الشارقة للإعلام والمؤشرات الاستراتيجية والمشتركة للجهات الإعلامية في الشارقة لعام 2026، ومقارنة المستهدفات السنوية ونتائج قياس الأداء، والمؤشرات المشتركة بين الجهات مثل: التوطين، والتدريب، ورضا الموظفين، إضافة إلى المؤشرات التخصصية والتي تشمل التفاعل الإعلامي، والإنتاج، والابتكار، والشراكات، والاستثمار الإعلامي.

كما استعرض الملف أداء الجهات الإعلامية في مجالات النمو الرقمي، والمحتوى، والخدمات، والكفاءة التشغيلية، بهدف تعزيز تنافسية القطاع الإعلامي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، إلى جانب الخطة الاستراتيجية لدراسة التوطين في المؤسسات الإعلامية ومنهجية التنفيذ وجمع البيانات وبناء مؤشرات وإحصاءات لدعم اتخاذ قرارات تطوير التوطين بشكل فعّال.

وناقش المجلس تقرير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون الذي تناول مخرجات مكتبة الفيديو الرقمية وحجم الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة، وتضمن التقرير إحصاءات رئيسة مثل إجمالي الطلبات، والإيرادات، وتحليل لأكثر المواد طلباً، بالإضافة إلى دور المنصات في توثيق الفعاليات التعليمية والرسمية، والإقبال الكبير على محتوى المنصات، ما يؤكد على أهمية تلبية احتياجات الجمهور المستهدف، إلى جانب مجموعة من مشاريع الهيئة في قطاع هندسة التكنولوجيا، تشمل تطوير المباني والاستوديوهات ومحطات البث والأنظمة الرقمية.

واطلع المجلس على تقرير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الذي عكس رؤية الشارقة المستقبلية لبناء هوية متكاملة للإمارة من خلال مبادرات تصميمية وحضرية تعزز حضورها في المدينة وتجربة السكان، والذي يركتز على ثلاث ركائز استراتيجية وهي قياس أداء العلامة، وتطوير محاور النمو، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية، إلى جانب استعراض آلية تحسين جودة الاتصال الحكومي بواسطة منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الأخبار وربطها بالمؤشرات العالمية، ولوحات متابعة دورية لقياس الأداء وتحسين جودة المحتوى بشكل مستمر، وأبرز الفعاليات التي سينظمها المكتب خلال الفترة المقبلة.

واستعرض المجلس تقرير مدينة الشارقة للإعلام "شمس" ومستجدات العمل خلال الربع الثاني من عام 2026، والذي تضمن أبرز الإنجازات ومؤشرات الأداء، مسلطا الضوء على النمو في عدد المشاريع، وتوسّع الشراكات والأنشطة الإعلامية، إلى جانب التقدم في الأعمال والاستثمارات، كما تناول التقرير نتائج التشغيل والتحديات القائمة، والجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يعكس استمرار المدينة في تحقيق معدلات نمو إيجابية وتطوير مستدام في مختلف مجالات عملها.

حضر الاجتماع بجانب سموه كل من، محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وراشد عبدالله العوبد مديرعام مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وسالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعلياء بوغانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحصة عبدالله الحمادي مساعد الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام.