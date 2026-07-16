الإمارات تعزز حضورها الدولي في حوكمة الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر أممي بلشبونة

أبوظبي في 16 يوليو / وام / عززت دولة الإمارات حضورها الفاعل في النقاشات الدولية المعنية بحوكمة الذكاء الاصطناعي، من خلال مشاركة المهندس محمد سالم، ممثل الدولة البديل لدى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، ببحث علمي متخصص ضمن أعمال المؤتمر السنوي للمجلس الأكاديمي لمنظومة الأمم المتحدة "ACUNS"، والذي استضافته جامعة نوفا في مدينة لشبونة بالبرتغال خلال شهر يوليو الجاري.

ويركز البحث الذي قدّمه المهندس محمد سالم على دراسة كيفية إعادة الذكاء الاصطناعي لتشكيل الحوكمة العالمية، متضمناً إطاراً مقترحاً يتيح للمنظمات الدولية الاستفادة المثلى من الخبرات التقنية المتقدمة، مع ضمان إبقاء سلطة اتخاذ القرار السيادي بيد الدول.

وجاء تقديم هذا البحث بالتزامن مع إصدار أول تقرير للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي والتابع للأمم المتحدة، والذي أعقبه انعقاد الحوار العالمي الأول بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي في مدينة جنيف، وذلك في وقت يشهد فيه العالم اهتماماً متزايداً بتطوير أطر هذه الحوكمة وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في هذا المجال الحيوي.

وتتسق الاستنتاجات التي خلص إليها البحث مع النهج الذي تعمل الأمم المتحدة حالياً على إرسائه على المستوى المؤسسي، وكذلك مع المنهجية المتبعة في مجال الطيران المدني الدولي منذ عقود، مما يتواكب مع الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات لدعم الحوار الدولي حول التقنيات المستقبلية، والإسهام المستمر في تطوير أطر حوكمة ترسخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتدعم مسارات التعاون متعدد الأطراف.