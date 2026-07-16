طقس غائم غدا مع احتمال سقوط أمطار

أبوظبي في 16 يوليو / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:23، والمد الثاني 03:09، والجزرالأول عند الساعة 09:29، والجزر الثاني عند الساعة 20:57.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعه 12:07، والمد الثاني 23:56، والجزر الأول عند الساعة 18:15، والجزر الثاني عند الساعة 06:10.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 32 60 20

دبي 44 31 65 20

الشارقة 44 31 65 20

عجمان 41 31 65 25

أم القيوين 41 30 65 25

رأس الخيمة 43 32 70 25

الفجيرة 36 33 85 60

العـين 46 33 45 10

ليوا 48 30 65 10

الرويس 40 30 85 25

السلع 42 29 90 15

دلـمـا 38 31 80 45

طنب الكبرى 37 32 80 50

طنب الصغرى 37 32 80 50

أبو موسى 37 32 80 50