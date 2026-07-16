أبوظبي في 16 يوليو / وام / عقد وفد هيئة البيئة – أبوظبي سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع مؤسسات محلية وإقليمية ومراكز أبحاث ومنظمات معنية بالاستدامة في مدن روما والبندقية وميلانو الايطالية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات حول الأولويات البيئية المشتركة.

وتركزت المناقشات على الإدارة المستدامة للموارد، والتكيف مع التغير المناخي، وحماية السواحل، والاقتصاد الدائري، والمراقبة البيئية، فضلاً عن دور الابتكار الرقمي في تحسين الخدمات البيئية العامة.

وأكدت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، في هذا السياق قائلة: يجمع أبوظبي وإيطاليا التزام مشترك راسخ بالتصدي للتحديات البيئية الملحة، بدءاً من حماية السواحل ووصولاً إلى تعزيز الاقتصاد الدائري، وأتاحت هذه الزيارة تبادلاً عملياً للخبرات مع مؤسسات إيطالية تتماشى التزاماتها مع نهج عملنا، وأرست الأسس لتعاون موجه ينسجم مع أولويات أبوظبي البيئية بعيدة المدى.

وناقش الوفد في العاصمة روما النماذج الرقمية للخدمات البيئية الحضرية خلال جلسة عمل وزيارة ميدانية لمركز التحكم التشغيلي التابع لشركة "آما للخدمات البلدية والتعامل المتكامل مع النفايات".

وشاركت الهيئة كذلك في مؤتمر "المحيطات وصحة الإنسان" الدولي الذي استضافه المعهد الوطني الإيطالي للصحة، بالإضافة إلى زيارة مركز "كازاتشيا" للأبحاث التابع للوكالة الإيطالية الوطنية للتقنيات الجديدة والطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تطرق الحوار إلى التكنولوجيا الحيوية الخضراء ونمذجة جودة الهواء.

واجتمع وفد الهيئة في مدينة البندقية مع ممثلين عن منطقة "فينيتو" لتبادل وجهات النظر حول السياسات الإقليمية وإدارة الموارد المائية والحماية البيئية المدنية والتكيف المناخي.

وتناولت اجتماعات لاحقة مع مؤسسة البندقية للاستدامة و"كونسورتسيو فينيسيا نوفا" أحدث طرق حماية البحيرات الشاطئية، ونماذج الاستدامة الحضرية المتكاملة، وإدارة نظام الوحدة التجريبية الكهروميكانيكية للحماية من الفيضانات، وتخلل ذلك قيام الوفد بجولة ميدانية في عدد من المرافق التابعة لهذه الجهات.

والتقى وفد الهيئة في مدينة ميلانو بالوكالة الإقليمية لحماية البيئة في منطقة "لومبارديا"، واطلع على أنشطتها في مجالات جودة الهواء، وجودة الموارد المائية، والمخاطر الهيدروجيولوجية، ودعم الفعاليات الدولية الكبرى.

وركزت الجلسة الختامية مع المديرية العامة لشؤون البيئة والمناخ في لومبارديا على الاستراتيجيات الإقليمية للابتكار البيئي والتخطيط الإقليمي المستدام.

وفي ختام الزيارة، أرست هيئة البيئة - أبوظبي والمؤسسات الإيطالية المشاركة دعائم تعاون مثمر عبر تبادل الخبرات التقنية، واستكشاف آفاق عمل مشترك في مبادرات بيئية طموحة تركز على مرونة البيئات الساحلية والاقتصاد الدائري والمراقبة البيئية.