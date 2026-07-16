مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن

القاهرة في 16 يوليو/ وام/ أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا بالغ الخطورة يهدد أمن واستقرار المنطقة، وانتهاكا لسيادة الدول ومساسا بأمنها وسلامة المقيمين فيها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، إن مصر تؤكد تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين والأردن، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها، مجددة رفضها القاطع لكافة الأعمال التي تؤدي إلى توسيع نطاق الصراع أو تهدد أمن الدول العربية.

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