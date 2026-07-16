"إيه دي آي تشين" و"زيج تشين" تعززان الأصول الواقعية وترميزها عبر بنية تحتية أصلية للعملات المستقرة

أبوظبي في 16 يوليو / وام / أبرمت شبكة "إيه دي آي تشين" شراكة استراتيجية مع "زيج تشين" من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع "زيج ماركتس"، ذراع الوصول والتوزيع ضمن منظومتها، وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية الأصلية للعملات المستقرة بما يدعم الأصول الواقعية والتمويل الإنتاجي على شبكة البلوك تشين، وتأسيس إطار عمل لنقل أنشطة التمويل اليومية للشركات إلى الشبكة.

وأكد رامانا كومار، رئيس منظومة العملات المستقرة لدى مؤسسة "إيه دي آي"، أن سلسلة البلوك تشين التابعة لشبكة "إيه دي آي تشين"، والمصممة وفق معايير سيادية ومؤسسية، تعد الأقدر على ترميز الأصول الواقعية عالية الجودة وإتاحتها على شبكة البلوك تشين، بما يتيح توزيعها على المؤسسات والجهات شبه المؤسسية والمكاتب العائلية والصناديق الاستثمارية ومستثمري التجزئة.

وقال إن مذكرة التفاهم مع منظومة "زيج تشين" ستمكن المؤسسة من تسخير بنيتها التحتية وقدراتها لترميز الأصول الواقعية المرتبطة بتمويل التجارة وذمم سلاسل الإمداد ورأس المال العامل والائتمان الخاص، بكفاءة وسرعة تفوقان ما توفره الأنظمة والعمليات المالية التقليدية.

وأوضح عبد الرافع جاديت، الشريك المؤسس في "زيج تشين"، أن الأصول الواقعية تتطلب ما يتجاوز مجرد الترميز، حيث تحتاج إلى إنشاء الأصول وتعبئة رؤوس الأموال وتوفير قنوات التوزيع.

وبين أن شبكة "إيه دي آي تشين" تسهم في توفير بنية تحتية منظمة لعمليات التسوية، في حين تتطلب مجالات تمويل الذمم المدينة ورأس المال العامل والائتمان الخاص شريكاً يتولى هيكلة الأصول وترميزها على البلوك تشين واستقطاب رؤوس الأموال المناسبة، وهو الدور الذي تضطلع به "زيج ماركتس".

وأشار إلى أن هذا التعاون سيجسد البنية التحتية المثلى لأسواق رأس المال على البلوك تشين من خلال أنشطة مالية إنتاجية متاحة للمؤسسات والمطورين والمستخدمين على نطاق واسع.

ويجسد هذا الاتفاق تكاملا إستراتيجيا بين الطرفين، حيث توفر "إيه دي آي تشين" بنية تحتية للبلوك تشين والتسوية تتميز بكونها خاضعة للتنظيم ومصممة وفق معايير سيادية، وترتكز على إطار خاص للتنظيم والامتثال والسياسات لدعم الأصول الواقعية عالية الجودة على النطاق المؤسسي.

وفي المقابل، تقدم شبكة "زيج ماركتس" طبقة المنتجات التي تشمل إنشاء الأصول وترميزها وتوفير بنية الخزائن الرقمية وشبكة التوزيع عبر منظومة راسخة من الاستخدامات المالية، بهدف ربط البنية التحتية للتسوية بإمكانات أسواق رأس المال المرمزة، وتسهيل انتقال الأصول والسيولة وقنوات التوزيع بسلاسة بين المنظومتين.

وتركز المرحلة الأولى من هذه الشراكة على الذمم المدينة المرمزة، وتمويل سلاسل الإمداد، ورأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة، والائتمان الخاص المرمز، مع اعتماد العملات المستقرة كطبقة أساسية للتسوية، كما يشمل الإعلان حلول (PayFi) وتمويل الذمم المدينة والائتمان الخاص كنقطة انطلاق، ضمن إطار مصمم ليتوسع مستقبلاً بالتزامن مع تطور الشراكة ليشمل تمويل التجارة ومنتجات الخزانة والصناديق المرمزة وفئات إضافية من الأصول الواقعية.

وتتيح مذكرة التفاهم للطرفين تقييم هياكل تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مستفيدة من وجود جهات مشاركة ضمن منظومة "زيج ماركتس" مثل "زمانات" (Zamanat) و"نوى" (Nawa)، والتي تمتلك خبرات واسعة في ترميز الأصول عبر قطاع التمويل الأخلاقي، وتندرج ضمن منظومة المنتجات وقنوات التوزيع المقدمة في إطار الشراكة.

وتأتي هذه الخطوة الهامة في ظل التحول الذي يشهده قطاع ترميز الأصول الواقعية من مرحلة التجارب الأولية إلى مرحلة البنية التحتية المؤسسية، حيث بلغت قيمة الأصول الواقعية المرمزة، باستثناء العملات المستقرة، نحو 19.32 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026، محققة زيادة قدرها 256.7% مقارنة ببداية عام 2025.

وتجاوز حجم السوق الإجمالي، بما في ذلك العملات المستقرة المدعومة بالعملات النقدية، 320 مليار دولار، مدفوعاً بشكل رئيسي بترميز سندات الخزانة والعملات المستقرة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تلبية التحدي المستقبلي للقطاع والمتمثل في توفير بنية تحتية قادرة على دعم الأنشطة التمويلية المتكررة للشركات، لتقوم العملات المستقرة بدور طبقة التسوية الأساسية للتطبيقات المالية الإنتاجية.