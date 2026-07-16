الشارقة في 16 يوليو / وام / نظم نادي الشارقة للسيارات القديمة "أسبوع الذكاء الاصطناعي" لمنتسبيه ضمن فعاليات برنامج صيف الشارقة الرياضي "عطلتنا غير 2026"، مقدماً تجربة تعليمية مبتكرة تنسجم مع توجهات دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة الذكاء الاصطناعي، وصناعة المستقبل، وتعزيز جاهزية النشء بالمهارات الرقمية المتقدمة عبر نهج مؤسسي يجمع بين الابتكار والتطبيق العملي.

وأكدت عائشة يوسف القصاب، المنسق العام لبرنامج صيف الشارقة "عطلتنا غير 2026"، أن تخصيص أسبوع كامل للذكاء الاصطناعي يعكس حرص النادي على مواكبة الرؤية الوطنية في إعداد أجيال المستقبل، مشيرة إلى أن البرامج الصيفية تمثل منصة تعليمية متكاملة تفتح آفاقاً جديدة لاكتشاف التقنيات الحديثة وتحفيز الفضول العلمي، مع المحافظة في الوقت ذاته على رسالة النادي المتمثلة في ربط التراث بالابتكار.

وشهد الأسبوع سلسلة من الفعاليات والورش التفاعلية المكثفة، حيث شملت ورشة لأساسيات برمجة الروبوتات، وأخرى للطباعة والمسح ثلاثي الأبعاد بالتعاون مع جمعية الإمارات للتصوير الضوئي.

كما قدمت مؤسسة "فن" ورشة متخصصة استعرضت دور التقنيات الحديثة في تصميم السيارات المستقبلية وأنظمة القيادة الذاتية، لتحفيز المنتسبين على إطلاق أفكارهم الإبداعية.

وفي سياق التوعية وبناء بيئة إلكترونية آمنة، نظمت دائرة الشارقة الرقمية جلسة حوارية تثقيفية حول الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية؛ وتزامن ذلك مع استضافة مبادرة "سفراء الحياة الرقمية الآمنة" بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، لتعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول للفضاء الرقمي، في إطار استراتيجية النادي الرامية إلى مواصلة تقديم أسابيع تخصصية متنوعة بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والمجتمعية لاستثمار أوقات الناشئة وترسيخ ثقافة الإبداع.