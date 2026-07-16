الشارقة في 16 يوليو/ وام / بحثت دائرة التخطيط والمساحة وهيئة الشارقة لتقنيات الاتصال آليات تعزيز التعاون المشترك لتطوير البنية التحتية لخدمات الاتصالات في إمارة الشارقة، بما يواكب التوسع العمراني السريع ويدعم مستهدفات عامي 2026 و2027.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي بحضور سعادة المهندس حمد جمعة الشامسي، عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة التخطيط والمساحة، وسعادة راشد علي آل علي، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة لتقنيات الاتصال.

وأكد الشامسي خلال الاجتماع أن التكامل الحكومي والتنسيق المبكر لتخصيص أراضي البنية التحتية لخدمات الاتصالات يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع ورفع جاهزية المناطق الجديدة لخدمة مختلف مدن الإمارة.

وشدد آل علي على أهمية التخطيط المبني على البيانات ومواءمة التوسع العمراني مع احتياجات الشبكات لتوفير خدمات عالية الكفاءة تلبي تطلعات المجتمع وقطاعات الأعمال بالتعاون مع الجهات الاتحادية ومشغلي الخدمات.

واستعرض الجانبان متطلبات المناطق السكنية والتجارية والصناعية الحالية والجديدة، إلى جانب خطط مشغلي قطاع الاتصالات لرفع كفاءة الشبكات الرقمية، كما أكدا على أهمية الاستفادة من مؤشرات التعداد السكاني الصادرة عن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية لتحديد الأولويات، ومواصلة التنسيق الفني لضمان توفير بنية تحتية رقمية متقدمة ومستدامة تضع الإنسان في صميم أولويات التنمية في إمارة الشارقة.