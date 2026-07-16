رأس الخيمة في 16 يوليو / وام / حققت وزارة الداخلية، ممثلة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إنجازا بحصولها على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو (ISO 54002:2025) الخاصة بأنظمة إدارة الجودة، بوصفها أول جهة شرطية على مستوى العالم تنال هذه الشهادة من شركة (LRQA)، المتخصصة في تدقيق النظم الإدارية وإصدار الشهادات والمصادقة عليها وفقا لمعايير منظمة الآيزو الدولية.

وبارك سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، هذا الإنجاز الشرطي مؤكدا بأنه نجاحا جديدا وخطوة رائدة في مجالات العمل الإستراتيجي الشرطي الذي تسعى شرطة رأس الخيمة من خلاله إلى تحقيق التميز الدائم، بما يصب في تحقيق رؤية وأهداف وزارة الداخلية في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي الشرطي وتعزيز جودة الحياة الأمنية في المجتمع.

وأضاف أن حصول شرطة رأس الخيمة على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو (ISO 54002:2025) الخاصة بأنظمة إدارة الجودة يعني أن إجراءات العمل مطابقة لمعايير الجودة العالمية، لافتا إلى أنها خطوة إضافية في سلسلة الجهود المستمرة في تطوير أنظمة العمل الشرطي الإستراتيجي، من خلال تطبيق أفضل خطط التحسين والتطوير الإستراتيجي التي من شأنها رفع مستوى الأداء الشرطي في جميع الإدارات العامة ومراكز الشرطة الشاملة، الأمر الذي أسهم في تحقيق الحصول على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو وفقًا لأفضل المعايير الدولية المعتمدة.