عواصم في 17 يوليو/ وام/ يتجه الذهب لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في ستة أسابيع اليوم الجمعة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 3988.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:13 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ أول يوليو.
واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس عند 3992 دولارا.
ومع ذلك، فقد المعدن الأصفر 3.2 % منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر انخفاض له منذ مطلع يونيو الماضي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 55.22 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.7 % إلى 1605.62 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 % إلى 1244.86 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة نحو تسجيل خسارة أسبوعية.
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