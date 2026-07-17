عواصم في 17 يوليو/ وام/ يتجه الذهب لتسجيل ⁠أكبر خسارة أسبوعية في ستة أسابيع اليوم الجمعة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 3988.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:13 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في وقت ​سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ أول يوليو.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس عند 3992 دولارا.

ومع ذلك، فقد المعدن الأصفر 3.2 % منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر انخفاض له منذ مطلع يونيو الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى ​55.22 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.7 % إلى 1605.62 دولار، وتراجع ⁠البلاديوم 0.4 % إلى 1244.86 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة نحو تسجيل خسارة أسبوعية.