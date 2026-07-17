ليما في 17 يوليو/ وام/ استقبلت فخامة كَيْكو فوخيموري رئيسة جمهورية بيرو المنتخبة، سعادة إبراهيم العلوي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بيرو، في مكتب فخامتها في العاصمة ليما.

ونقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتهنئتهم لفخامتها بمناسبة توليها رئاسة جمهورية بيرو، وتمنياتهم بالتوفيق والنجاح وتحقيق كل ما يتطلع إليه شعب بيرو الصديق نحو التقدم والرخاء.

من جانبها حملت رئيسة جمهورية بيرو سعادة السفير تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتها لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأكدت فخامتها حرص بلادها على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون بين البلدين إلى آفاق جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

من جهته، أشاد سعادة السفير بالعلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات بجمهورية بيرو، والاحتفاء بالذكرى الأربعين للعلاقات الدبلوماسية التي تأسست في 17 يونيو 1986.

كما تطرق سعادته إلى الاستثمارات الإماراتية في بيرو وإلى التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 2.5 مليار دولار في عام 2025، وبحث مع فخامتها سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وإمكانيات تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي.