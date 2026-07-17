هونغ كونغ في 17 يوليو/ وام/ شهد جناح تريندز للبحوث والاستشارات، في اليوم الثاني من فعاليات معرض هونغ كونغ الدولي للكتاب 2026، إقبالاً لافتاً من الزوار والباحثين والمسؤولين، وسط اهتمام متزايد بإصداراته البحثية والفكرية، ونقاشات معرفية مثمرة، ولقاءات عززت الشراكات الدولية وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات البحث العلمي والنشر وصناعة المعرفة.

وأطلق تريندز للبحوث والاستشارات، بحضور سعادة الشيخ سعود علي محمد علي المعلا، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ودرو لاي، مفوض الصناعات الثقافية والإبداعية في حكومة هونغ كونغ، كتابه الجديد "أسواق العمل في عصر الذكاء الاصطناعي"، الذي يتناول التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي، ويستعرض أبرز الفرص والتحديات التي تفرضها الثورة الرقمية، إلى جانب استشراف مستقبل الوظائف والمهارات المطلوبة في الاقتصاد الرقمي.

وشهد الجناح، بقيادة روضة المرزوقي، رئيس قطاع التوزيع والمعارض، وفريق القطاع، وبمشاركة وردة المنهالي، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي في "تريندز"، زيارات رسمية وثقافية بارزة، حيث استقبل درو لاي، الذي اطّلع على أحدث إصدارات "تريندز" ومبادراته البحثية والمعرفية.

كما شكّل جناح "تريندز" محطةً للقاء نخبة من رموز المشهد الثقافي الإماراتي، حيث استقبل سعادة راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، وسعادة الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، اللذين اطّلعا على أحدث الإصدارات والمبادرات البحثية، في زيارة عكست تكامل الجهود الوطنية في دعم المعرفة وتعزيز الحضور الثقافي الإماراتي في المحافل الدولية.

وفي إطار توسيع شبكة التعاون الدولي، استقبل الجناح وفداً رفيع المستوى ضم نخبة من المسؤولين والخبراء الدوليين في مجال حقوق النشر وإدارة الحقوق الفكرية، حيث اطّلع الوفد على أبرز الإصدارات والمشروعات البحثية، وبحث مع مسؤولي "تريندز" فرص التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم نشر المعرفة ويعزز الشراكات الدولية في قطاعي النشر والبحث العلمي.

كما زارت الجناح الدكتورة وونغ ين يو شارون، المدير التنفيذي لجمعية هونغ كونغ لترخيص حقوق النسخ (HKRRLS)، حيث اطّلعت على أبرز الإصدارات والمبادرات البحثية، وبحثت سبل تعزيز التعاون في مجالات النشر والملكية الفكرية وإدارة الحقوق وتبادل المعرفة.

وعلى هامش المشاركة، وقّع "تريندز"، ممثلاً بقطاع التوزيع والمعارض، اتفاقية توزيع مع الشركة الصينية CPS، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى توسيع انتشار الإصدارات الفكرية والبحثية في الأسواق الصينية والآسيوية، وإيصالها إلى شريحة أوسع من القراء والباحثين، بما يعزز رسالة "تريندز" في نشر المعرفة وترسيخ حضوره العالمي.

وتأتي هذه المشاركة، التي تتم عبر المكتب الافتراضي لـ"تريندز" في الصين، ضمن أول حضور للمركز في معرض هونغ كونغ الدولي للكتاب، من خلال جناح معرفي يضم نحو 500 إصدار علمي وبحثي تغطي مختلف التخصصات، بما يجسد رؤية "تريندز" في إنتاج المعرفة، وتعزيز الحوار بين الثقافات، وبناء شراكات بحثية ومعرفية مستدامة على المستوى الدولي.

وشهد جناح "تريندز" على مدار اليوم الثاني تفاعلاً واسعاً من الزوار والمهتمين، الذين اطّلعوا على الإصدارات العلمية والمبادرات المعرفية، وشاركوا في حوارات ونقاشات عكست المكانة المتنامية لـ"تريندز" باعتباره منصة بحثية عالمية تسهم في استشراف المستقبل، ودعم صناعة المعرفة، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الفكر والبحث العلمي.