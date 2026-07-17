الشارقة في 17 يوليو/ وام/ تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة معالي نبيل فهمي الأمين العام للجامعة العربية، تعقد غدا بمقر المجلس الإستشاري بالشارقة، الجلسة الرابعة والختامية من الدورة الرابعة للبرلمان العربي للطفل.

يشارك في الجلسة أعضاء البرلمان العربي للطفل من مختلف الدول العربية للتعبير عن رؤاهم وطموحاتهم والمشاركة في مناقشة قضاياهم، ضمن بيئة برلمانية نموذجية تحت شعار "دور الأسرة في بناء بيئة آمنة للطفل".

تأتي هذه الجلسة، استمرارًا للنجاحات التي حققها البرلمان العربي للطفل منذ تأسيسه كمبادرة رائدة تعكس رؤية الشارقة في دعم الأطفال العرب، وتمكينهم من المساهمة في تشكيل مستقبلهم بروح قيادية واعية ومسؤولة.