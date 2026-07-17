نيويورك في 17 يوليو/ وام/ وقعت مدينة برجيل الطبية، تعاونًا طبيًا وأكاديميًا، مع مركز روزويل بارك الشامل للسرطان في نيويورك، أحد المراكز المعتمدة من المعهد الوطني الأمريكي للسرطان (NCI)، لتأسيس برنامج متخصص لجراحة أورام الصدر في دولة الإمارات، بما يرسخ رعاية متقدمة ومتعددة التخصصات لمرضى سرطانات الرئة والمريء وجدار الصدر، ويقلص الحاجة إلى سفر المرضى للعلاج خارج الدولة.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر المركز بمدينة نيويورك، وبموجبها ستؤسس مدينة برجيل الطبية خدمة متخصصة لجراحة أورام الصدر لعلاج سرطانات الرئة والمريء وجدار الصدر، مع توفير خيارات علاجية تشمل الجراحات الروبوتية، والجراحات بمساعدة المنظار الصدري (VATS)، والجراحات المفتوحة التقليدية، وفقًا للحالة السريرية لكل مريض، بما يعزز توفير هذا النوع من الرعاية المتقدمة في أبوظبي.

وسيُدمج البرنامج ضمن منظومة الرعاية متعددة التخصصات في معهد برجيل للأورام (BCI)، ليضم جراحة أورام الصدر، وعلاج الأورام الطبي، وعلاج الأورام بالإشعاع، وأمراض الرئة، وعلم الأمراض، والأشعة التشخيصية، بما يضمن رعاية متكاملة تمتد من التشخيص إلى الجراحة والتعافي والمتابعة.

وستتيح اجتماعات مجلس أورام الصدر مناقشة الحالات المعقدة مع خبراء مركز روزويل بارك، والاستفادة من مراجعات أكاديمية وآراء طبية ثانية للحالات المختارة، مع مواءمة المسارات العلاجية وفق المعايير الدولية، بما في ذلك إرشادات الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN).

وأكد الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، أن هذا التعاون يوفر مسارًا مستدامًا يتيح للمرضى في دولة الإمارات والمنطقة الوصول إلى رعاية متخصصة للغاية في مجال أورام الصدر بالقرب من أماكن إقامتهم.

من جانبها أوضحت الدكتورة كانديس إس جونسون، الرئيس التنفيذي ورئيسة مركز روزويل بارك الشامل للسرطان، أن المركز يلتزم منذ عقود بدفع عجلة تطوير رعاية مرضى السرطان من خلال التعاون والبحث العلمي والتعليم، فيما أشار الدكتور ساي ينداموري، النائب الأول للرئيس، ورئيس قسم جراحة الصدر في المركز، إلى أن التعاون مع برجيل الطبية يوسع نطاق الخبرات في رعاية أورام الصدر المتخصصة، ويدعم اتخاذ القرارات العلاجية ضمن نهج متعدد التخصصات، ويسهم في بناء برنامج عالمي المستوى يخدم المرضى في مختلف أنحاء دولة الإمارات والمنطقة.