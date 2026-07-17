بروكسل في 17 يوليو/ وام/ أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" لشهر مايو 2026 تحولًا ملحوظًا في أداء التجارة الخارجية لمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، بعدما انتقلت الميزانية التجارية لكليهما من تسجيل فوائض قبل عام إلى تسجيل عجز في المبادلات السلعية مع بقية دول العالم.

وسجلت منطقة اليورو عجزًا تجاريًا بلغ 7.8 مليار يورو خلال مايو 2026، مقارنة بفائض قدره 15 مليار يورو خلال الشهر نفسه من عام 2025.

كما سجل الاتحاد الأوروبي عجزًا بلغ 12.1 مليار يورو، مقابل فائض قدره 12.7 مليار يورو قبل عام.

وأوضحت البيانات أن صادرات منطقة اليورو استقرت عند 243.6 مليار يورو بزيادة طفيفة بلغت 0.1%، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 10% لتصل إلى 251.4 مليار يورو، ما أدى إلى تراجع الميزان التجاري بنحو 22.8 مليار يورو مقارنة بمايو 2025.

ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى اتساع عجز تجارة الطاقة، إلى جانب انخفاض الفوائض المحققة في قطاعات الصناعات الكيميائية والمركبات والآلات.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات إلى الدول غير الأعضاء بنسبة 1.1% لتبلغ 215.7 مليار يورو، بينما قفزت الواردات بنسبة 10.8% إلى 227.8 مليار يورو، ما أدى إلى تدهور الميزان التجاري بنحو 24.8 مليار يورو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تحت تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع عائدات صادرات الآلات والمنتجات الكيميائية.

وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى مايو 2026، تقلص فائض منطقة اليورو إلى 3.3 مليار يورو فقط، مقابل 78.7 مليار يورو خلال الفترة ذاتها من عام 2025. وتراجعت الصادرات بنسبة 2.8% إلى 1.214 تريليون يورو، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 3.4% إلى 1.211 تريليون يورو، في المقابل ارتفعت التجارة البينية داخل منطقة اليورو بنسبة 3.3% لتصل إلى 1.157 تريليون يورو.

أما الاتحاد الأوروبي، فقد سجل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام عجزًا تراكميًا بلغ 15.9 مليار يورو، مقارنة بفائض قدره 70.1 مليار يورو خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وانخفضت الصادرات إلى خارج الاتحاد بنسبة 4.8% إلى 1.074 تريليون يورو، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 3% إلى 1.090 تريليون يورو، بينما واصلت التجارة البينية بين دول الاتحاد نموها بنسبة 4.3% لتصل إلى 1.807 تريليون يورو.