شرطة رأس الخيمة تستعرض فرص التوظيف وبرامج التأهيل بمعرض الخدمة الوطنية

دبي في 17 يوليو/ وام/ استعرضت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، خلال مُشاركتها في فعاليات معرض الخدمة الوطنية للتوظيف 2026، التي تختتم اليوم واستمرت ثلاثة أيام في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، الفرص الوظيفية المتاحة وآليات الالتحاق بالعمل الشرطي، بجانب التعريف ببرامج التأهيل والتدريب والمزايا الوظيفية التي توفرها، بما يسهم في استقطاب الكفاءات القادرة على الإسهام في دعم المنظومة الأمنية، وتحقيق تطلعات القيادة في بناء جهاز شرطي كفء ومتميز.

وأكد العقيد محمد علي سيف الحبسي مدير إدارة الموارد البشرية بشرطة رأس الخيمة، أن مشاركة القيادة في هذا المعرض تأتي انطلاقاً من اهتمامها باستقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها، وإتاحة الفرصة أمام شباب الوطن للتعرف على المسارات المهنية التي توفرها شرطة رأس الخيمة، بما ينسجم مع توجهات الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين الشباب.

وتحرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة، تُمكّن المنتسبين من تطوير قدراتهم المهنية والشخصية، وتعزز جاهزيتهم للإسهام في حفظ الأمن وخدمة المجتمع وفق أعلى معايير الاحترافية والتميز.