عجمان في 17 يوليو/ وام/ ترأس الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، قائد برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، الاجتماع الثاني للبرنامج، بحضور سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان.

واطّلع الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، على خارطة طريق المرحلة الأولى، التي تشمل استكمال البناء المؤسسي، وإطلاق أولى المبادرات، ومتابعة تنفيذها وفق مؤشرات أداء واضحة، بما يسهم في تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحكومية.

وأكد الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، أن البرنامج يهدف إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات، من خلال إطار موحد يدعم تكامل الجهود بين الجهات الحكومية، ويرسخ أفضل الممارسات في تبني التقنيات الحديثة بما يحقق قيمة مضافة للمجتمع.

وقال إنّ البرنامج يستند لمبادئ رئيسية تتمثل في الإنسان أولاً، والحوكمة قبل التوسع، وتوجيه المبادرات نحو الأولويات ذات الأثر الأكبر على المجتمع، بما يضمن الاستخدام المسؤول والفاعل لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما اطّلع الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، على النموذج المؤسسي للبرنامج، القائم على منظومة متكاملة للتمكين والحوكمة، بما يسهم في دعم الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة التنفيذ، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وناقش الاجتماع منهجية عمل البرنامج، التي تعتمد تحديد الأولويات الحكومية، وتطوير المبادرات وفق معايير واضحة للحوكمة وإدارة المخاطر، بما يضمن جاهزيتها للتنفيذ وتحقيق أثر ملموس ومستدام.

ويستهدف برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، إطلاق 100 مبادرة تغطي المحاور الثمانية لرؤية عجمان 2030 "عجمان للناس"، بما يعزز جاهزية حكومة المستقبل، ويرفع جودة الحياة، ويدعم تنافسية الإمارة واستدامة تطوير خدماتها.