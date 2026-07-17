بانكوك في 17 يوليو/وام/ أعلن اتحاد الإمارات للرياضات المائية، مشاركة المنتخب الوطني في منافسات النسخة الـ12 من بطولة آسيا للفئات العمرية للسباحة، التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 21 يوليو الجاري في العاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن نخبة منتخبات القارة، وذلك في إطار برنامج إعداد المنتخبات الوطنية وتعزيز خبرات السباحين من خلال الاحتكاك بالمستويات الآسيوية.

ويمثل الإمارات في البطولة 7 سباحين هم: حسين شوقي، وحمد الشحي، وعبدالله العامري، وسيف جمعان، ومحمد اليماحي، وسيف اليماحي، ويارا المهيري.

ويرأس البعثة عبدالله الوهيبي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية، وتضم مروان الحتاوي المدير الفني للمنتخب، وطلال العلي مدرب المنتخب، ونعومي برناديت إدارية منتخب السيدات.

وأكد عبدالله الوهيبي، أن البطولة محطة مهمة في برنامج إعداد المنتخبات الوطنية، مشيراً إلى حرص الاتحاد على توفير فرص الاحتكاك الخارجي للسباحين بما يسهم في تطوير مستوياتهم الفنية وتعزيز جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة.

وأضاف أن الاتحاد يثق في قدرة لاعبي المنتخب على تقديم مستويات تعكس التطور الذي تشهده السباحة الإماراتية، موضحاً أن المشاركة تستهدف إلى جانب المنافسة، اكتساب المزيد من الخبرات وبناء جيل قادر على تمثيل الدولة بصورة مشرفة في البطولات القارية والدولية.