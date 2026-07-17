وزارتا الداخلية والعدل تحتفيان بتخريج منتسبي برنامج تأهيل أعضاء هيئة محكمة الشرطة

أبوظبي في 17 يوليو / وام / احتفت وزارتا الداخلية والعدل بتخريج منتسبي البرنامج التدريبي التخصصي لتأهيل أعضاء هيئة محكمة الشرطة، بحضور سعادة مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، وسعادة العميد الدكتور راشد علي النعيمي، مدير عام القضاء الشرطي، وعدد من كبار المسؤولين والضباط من الجانبين، وذلك خلال حفل أقيم بمقر وزارة العدل.

يأتي البرنامج في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة القضاء الشرطي، وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية المتخصصة، بما يواكب أفضل الممارسات، من خلال إعداد وتأهيل كوادر قضائية تمتلك الكفاءة القانونية والمهنية، وتمكينها من أداء مهامها وفق أعلى المعايير .

ويجسد البرنامج التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الإدارة العامة للقضاء الشرطي بوزارة الداخلية، ومعهد التدريب القضائي بوزارة العدل، بما يعكس التكامل والجهود المؤسسية بين الجانبين، ويعزز التعاون وتبادل الخبرات، ويدعم التطوير المستمر لمنظومة القضاء الشرطي، وإعداد الكفاءات الوطنية.

وفي ختام الحفل الذي شهد تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين سلم سعادة مبارك علي عبدالله النيادي، شهادات إتمام البرنامج التدريبي للخريجين، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم.