الجامعة القاسمية تستقطب الطلبة عبر برامج صيفية متنوعة بمجمعها الرياضي

الشارقة في 17 يوليو /وام/ استقطب المجمع الرياضي في الجامعة القاسمية أعداداً متزايدة من الطلبة خلال العطلة الصيفية، عبر باقة من البرامج والأنشطة الرياضية الهادفة إلى استثمار أوقات الفراغ، وتعزيز نمط الحياة الصحي، وترسيخ التكامل بين التحصيل العلمي والنشاط البدني.

يشكل المجمع الرياضي، الذي افتتح في أبريل الماضي، إضافة نوعية إلى مرافق الجامعة، إذ يضم صالة رياضية متعددة الأغراض، ومسبحاً أولمبياً، وصالة للياقة البدنية، وأخرى ترفيهية، بما يدعم تنفيذ البرامج الرياضية والأنشطة الطلابية في بيئة متكاملة.

تتضمن البرامج الصيفية دورات مكثفة لتعليم السباحة، وتدريبات للقوة والتحمل، ومباريات لكرة القدم، إلى جانب إتاحة ممارسة كرة السلة والكرة الطائرة والريشة الطائرة ورياضات الدفاع عن النفس، بإشراف مدربين ومختصين، ووفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

وأكد سعادة الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، أن المجمع الرياضي يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة القاسمية، في توفير بيئة جامعية متكاملة تُعنى ببناء الإنسان علمياً وبدنياً وصحياً، مشيراً إلى أن البرامج الصيفية تسهم في تنمية قدرات الطلبة من مختلف الجنسيات، وتمكينهم من استثمار مرافق المجمع في ممارسة الأنشطة الرياضية ضمن بيئة آمنة ومنظمة، بما يعزز جودة حياتهم الجامعية.

من جانبها، أكدت سعادة أحلام بن جرش، مساعد المدير لشؤون الطالبات، أن الإقبال على البرامج الصيفية يعكس نجاح الجامعة في توفير أنشطة متوازنة تجمع بين الترويح الهادف وتنمية المهارات، مشيرة إلى أن المجمع الرياضي يسهم في تعزيز التواصل الإيجابي بين الطلبة، وترسيخ قيم التعاون والانضباط وروح الفريق، إلى جانب نشر ثقافة الرياضة كأسلوب حياة داخل المجتمع الجامعي.