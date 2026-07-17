بلدية دبا و"الهلال" يطلقان مبادرة “نبع الخير” لتعزيز صحة العمال خلال الصيف

الفجيرة في 17 يوليو/وام/ أطلقت بلدية دبا، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فرع الفجيرة، مبادرة “نبع الخير”، في إطار جهودهما المشتركة لتعزيز المسؤولية المجتمعية، ونشر الوعي الصحي، وحماية العاملين من المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

تتضمن المبادرة برنامجاً توعوياً حول الوقاية من الإنهاك الحراري، يستعرض أسبابه وأعراضه وطرق التعامل معه، إلى جانب أفضل الممارسات الوقائية.

وشملت المبادرة توزيع أجهزة ومستلزمات تساعد على التخفيف من آثار حرارة الطقس، إلى جانب تقديم وجبات صحية، دعماً لصحة العمال وتحسين بيئة العمل خلال فصل الصيف.