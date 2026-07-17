أبوظبي في 17 يوليو /وام / يفتتح "اللوفر أبوظبي" غداً معرض متحف الأطفال الجديد "مغامرة الألعاب اللوحية" بدعم من مؤسسة مبادلة والذي يستمر حتى أبريل 2027 ويقدم تجربة تفاعلية تجمع بين الفن والتعليم واللعب للأطفال والعائلات.

يركز المعرض، المخصص للأطفال من 4 إلى 12 عاماً، على تاريخ الألعاب اللوحية بوصفها إحدى أقدم وسائل التفاعل الإنساني، من خلال 24 عملاً فنياً وقطعة أثرية من مقتنيات اللوفر أبوظبي ومؤسسات ثقافية عالمية، تسلط الضوء على تطور هذه الألعاب وانتقالها بين الحضارات ودورها في نقل المعرفة وتعزيز التواصل الثقافي.

وقال أوغو برتوني مدير إدارة الشؤون الخارجية والتواصل والمشاركة الثقافية في اللوفر أبوظبي إن المعرض يوفر تجربة تعليمية تفاعلية تشجع الأطفال والعائلات على الاستكشاف والتعلم المشترك بما ينسجم مع "عام الأسرة" في دولة الإمارات ويعزز رسالة المتحف في التقريب بين الثقافات.

من جانبها أكدت عالية الحوسني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادلة أن دعم المعرض يجسد التزام المؤسسة بتوفير مبادرات تعليمية وثقافية نوعية تسهم في تنمية الإبداع والفضول لدى الأطفال، وتمكين الأجيال الجديدة من خلال التعلم التفاعلي.

يشهد المعرض تجارب رقمية وأنشطة تطبيقية وورش عمل تتيح للزوار خوض رحلة تفاعلية على أن يصاحبه برنامج صيفي للأطفال خلال أغسطس المقبل يتضمن أنشطة مستوحاة من الألعاب اللوحية تجمع بين الإبداع والتفكير النقدي والتعلم التعاوني.