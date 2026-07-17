محمد الشرقي يلتقي مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي ويطّلع على إنجازاته ومشاريعه

الفجيرة في 17 يوليو/وام/ التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور سليمان الكعبي مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي.

اطّلع سموه خلال اللقاء على أبرز إنجازات البرنامج خلال النصف الأول من عام 2026، ومشاريعه الهادفة إلى تطوير الأداء الحكومي وتأهيل الكوادر والمواهب الوطنية في إمارة الفجيرة.

وأكد سموه، دور البرنامج في تطوير مستوى وكفاءة العمل الحكومي في إمارة الفجيرة، مشيرًا إلى توجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمشاريع البرنامج ومخرجاته وأهميته في دعم متطلبات التحول التنموي والازدهار النهضوي على المستويات كافة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز المشاريع والإنجازات، والمشاريع الحالية والمستقبلية من بينها العمل على إعداد «خطة الفجيرة 2028»، والتحضيرات الخاصة بالدورة التقييمية الثانية لعام 2026 من جائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز.

واطّلع سموه على جهود البرنامج في تأهيل الكوادر الحكومية، والتي شملت توفير برامج تدريبية تخصصية بالتعاون مع عدد من بيوت الخبرة والمؤسسات الأكاديمية العالمية، بهدف تنمية القدرات والمهارات القيادية والمستقبلية لدى موظفي حكومة الفجيرة.

واستعرض الفريق خلال اللقاء التحضيرات الجارية للدورة التقييمية الثانية للجائزة، والجهات المشاركة في الجوائز المؤسسية، إلى جانب الفئات الجديدة المستحدثة ضمن فئات الجوائز المؤسسية الفرعية وفئات «أوسمة الفجيرة للتميز»، بما يسهم في توسيع نطاق المشاركة وتحفيز الجهات الحكومية والموظفين على تحقيق مستويات متقدمة من الجودة والابتكار.

وتوجه الدكتور سليمان الكعبي بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على متابعة ودعم سموه الدائم للبرنامج، بما يسهم في تحقيق أفضل المستويات والمخرجات.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.