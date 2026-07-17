"أبوظبي الأول" يعزز مكانته بين البنوك الأعلى تصنيفاً عالمياً عند AA

أبوظبي في 17 يوليو /وام/ عزّز بنك أبوظبي الأول، مكانته باعتباره المجموعة المصرفية الأعلى تصنيفاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بين البنوك الأعلى تصنيفاً على مستوى العالم، وذلك بعد تأكيد وكالات موديز، وستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، وفيتش للتصنيفات الائتمانية، تصنيفاته الائتمانية عند مستوى "AA-" أو ما يعادله، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

و تضع هذه التصنيفات وفق بيان صحفي صادر عن البنك اليوم، بنك أبوظبي الأول في طليعة البنوك العالمية من حيث الجودة الائتمانية، مدعوماً بقوة أسسه المالية المستقلة، وإدارته المنضبطة للمخاطر، وأهميته النظامية ضمن القطاع المصرفي في دولة الإمارات.

يأتي تأكيد هذه التصنيفات في ظلّ التطورات المتسارعة، ما يعكس متانة المكانة المالية للبنك واستمرار قوته في مجالات رأس المال، والسيولة، وجودة الأصول، والأرباح.

ونوه البيان إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة الصادرة عن وكالات التصنيف الثلاث، تعكس الثقة في قدرة البنك على الحفاظ على قوة مكانته المالية عبر مختلف الدورات الاقتصادية.

وتستند القوة الائتمانية لبنك أبوظبي الأول أيضاً إلى مكانته الرائدة في السوق الإماراتية، وقاعدة تمويله المتنوعة، وارتباطه الوثيق بالجهات السيادية، باعتباره الشريك المصرفي الرئيسي لحكومة أبوظبي، وعدد من الجهات الحكومية، والشركات المرتبطة بالحكومة.

وينعكس ذلك في استمرارية قدرة البنك على الوصول إلى أسواق التمويل الدولية، مدعوماً بقاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين العالميين، مع إصدارات شهدت باستمرار مستويات اكتتاب تجاوزت المعروض، وجمع تمويلات تجاوزت 22 مليار درهم إماراتي "ما يعادل 6 مليارات دولار" منذ بداية العام وحتى اليوم.

وبفضل تصنيفاته الائتمانية عند مستوى "AA-" أو ما يعادله، وأسسه المالية المتينة، وأهميته النظامية، يواصل بنك أبوظبي الأول ترسيخ مكانته كأحد أقوى البنوك عالمياً من حيث الجدارة الائتمانية، ما يعزّز قدرته على تحقيق أداء وعوائد مستدامة عبر مختلف الظروف الاقتصادية.