شرطة عجمان تنظم ملتقى المعرفة والريادة 2026

‎عجمان في 17 يوليو/وام/ نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان ملتقى المعرفة والريادة 2026 تحت شعار "نحو تميز مستدام وإبداع متجدد".

حضر الملتقى سعادة العميد محمد شيبان سويدان نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة وسعادة العقيد سيف عبدالله الفلاسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء وعدد من ضباط وصف الضباط من مختلف أقسام القيادة العامة لشرطة عجمان.

‏‎ وأكد العقيد سيف عبدالله الفلاسي أن هذا الملتقى يهدف إلى تقدير الممارسات المتميزة وتحفيز الوحدات التنظيمية لنقل وتبادل المعارف والممارسات المطبقة لديها، للاستفادة منها بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي، إضافة إلى تنمية وتطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية في مجال العرض والتقديم.

‎تم خلال الملتقي عرض الممارسات والمبادرات المميزة في المجال الجنائي والمروري ومجال الموارد البشرية والتي من أبرزها (مستقبلك بين يديك، المسار الآمن لدراجات التوصيل، منصة التقارير الرقمية، منصة المعثورات، قيادة آمنة، صوتك أمانة، باقة فتح البلاغات الجنائية).

‏‎وفي ختام الملتقى كرم سعادة العميد محمد شيبان الجهات المقدمة للمبادرة ومقدمي العروض التقديمية ولجنة التقييم والفريق المنظم، عرفاناً بجهودهم المثمرة وتعاونهم المستمر، مؤكداً أن العمل بروح الفريق الواحد الركيزة الأساسية لتحقيق التطلعات الوطنية في خدمة المجتمع .