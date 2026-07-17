"مدن القابضة" تحقق مبيعات 1.25 مليار درهم من الطرح الأخير لـ"بشاير"

أبوظبي في 17 يوليو /وام/ حققت شركة "مدن" القابضة، مبيعات بقيمة 1.25 مليار درهم من بيع جميع وحدات الطرح الأخير من مشروع "بشاير" في جزيرة الحديريات خلال يوم واحد من إطلاقه، في مؤشر يعكس الإقبال الكبير على الوحدات السكنية الراقية المطلة على الواجهة البحرية، والطلب المتنامي على المشاريع السكنية النوعية في الإمارة.

شمل الطرح بيع 300 وحدة سكنية ، فيما استقطب المشروع اهتماماً واسعاً من المشترين، إذ بلغت نسبة عملاء "مدن" الجدد 71% من إجمالي المشترين، بما يؤكد جاذبية المشروع وقدرته على استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين والمشترين.

يضم مشروع "بشاير"، المجتمع السكني الفاخر المطل على الواجهة البحرية في جزيرة الحديريات، شققاً سكنية ووحدات "بنتهاوس"، إضافة إلى وحدات "تاون هاوس" من طابقين، فضلاً عن ممشى يمتد لمسافة 3.5 كيلومترعلى الواجهة المائية.

ويضم المشروع أيضا مجموعة متكاملة من المرافق التي تلبي مختلف متطلبات الحياة العصرية، تشمل حدائق، وصالة رياضية مجهزة بالكامل، ومرافق صحية، وملعباً للأطفال، ومتاجر، بما يوفر بيئة سكنية متكاملة للحياة اليومية.