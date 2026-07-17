دبي في 17 يوليو/وام/ اختتمت اليوم فعاليات الدورة الـ9 من معرض الخدمة الوطنية والاحتياطية للتوظيف التي أقيمت برعاية هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية علي مدى ثلاثة أيام في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.

شارك في المعرض أكثر من 55 جهة من القطاعين الحكومي والخاص وشبه الحكومي إلى جانب 9 مؤسسات للتعليم العالي بهدف دعم وتمكين مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية وتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل واستكمال مسيرتهم التعليمية.

قدمت الجهات المشاركة في المعرض خلال أيام انعقاده الثلاثة الفرص الوظيفية والمبادرات والبرامج الهادفة إلى تأهيل وتمكين مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية للإسهام في مختلف القطاعات الحيوية بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز تنافسية دولة الإمارات.

ووفر المعرض ما يزيد على 20 ألف فرصة وظيفية إلى جانب أكثر من 12 ألف فرصة تعليمية مما منح مجندي الخدمة الوطنية وخريجيها خيارات متنوعة لبناء مستقبلهم المهني والأكاديمي .

ومثل منصة متكاملة تساعد المجند بعد انتهاء الخدمة الوطنية على اختيار المسار الذي يتناسب مع طموحاته سواء بالالتحاق بالجهات المدنية أو العسكرية أو استكمال دراسته في مؤسسات التعليم العالي المشاركة وبما يعزز جاهزية الشباب الإماراتي للمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية.

ووفر المعرض أيضا منصة متكاملة للتوظيف والإرشاد والتطوير المهني بما يعزز التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ويسهم في تمكين الكفاءات الوطنية وفتح آفاق جديدة أمامها في مختلف القطاعات.

ومنح الشباب فرصة الاطلاع على المسارات المهنية والتعليمية التي تتوافق مع طموحاتهم سواء الراغبين في الالتحاق بسوق العمل أو مواصلة دراستهم تجسيدا لنهج القيادة الرشيدة في الاستثمار في الكفاءات الوطنية انطلاقاً من الإيمان بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في العنصر البشري.

وشهد المعرض إقبالاً كبيرا من مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية وخريجيها حيث استقطبت أجنحة الجهات المشاركة أعداداً غفيرة من الباحثين عن فرص العمل واستكمال الدراسة.

وأجرت العديد من الجهات مقابلات توظيف أولية وقدمت للزوار شرحاً حول الوظائف والتخصصات المطلوبة وآليات التقديم وسط تفاعل كبير من الشباب الذين حرصوا على التعرف إلى الفرص المهنية والتعليمية المتاحة بما يعزز جاهزيتهم للانطلاق في مسيرتهم العملية والأكاديمية.

وأكد سالم سيف البلوشي، أخصائي أول استقطاب الطلبة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن مشاركة الجامعة تأتي في إطار حرصها على خلق قنوات تواصل مباشرة مع الطلاب المجندين للتعريف بشروط ومعايير القبول والبرامج الأكاديمية المتاحة.

وأشار البلوشي إلى أن منصة الجامعة شهدت إقبالاً كبيراً، لافتاً إلى أنه تم مؤخراً تحديث شروط القبول، ودعا المجندين إلى زيارة المنصة للتعرف على التخصصات الجديدة، حيث تضم الجامعة 9 كليات تطرح 53 تخصصاً في البكالوريوس، بالإضافة إلى كلية الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراة) تلبيةً لرؤية القيادة الرشيدة وسوق التعليم في الدولة.

من جهتها، أوضحت موزة المحرزي أخصائية استقطاب المواهب في قسم الموارد البشرية في بنك أبوظبي التجاري أن البنك يحرص على التواجد المستمر في هذا المعرض بهدف استقطاب الكفاءات والكوادر الوطنية الواعدة، وتوفير فرص وظيفية رائدة تسهم في بناء مستقبلهم المهني، وبما يدعم بشكل مباشر مسيرة التنمية والتوطين في القطاع المصرفي بالدولة.

ومن جانبه أشار الملازم أول سيف فاضل السويدي مدير فرع الاستقطاب في وزارة الداخلية إلى أن مشاركة الوزارة تمثلت في استقطاب كوادر بشرية متخصصة ومؤهلة من مجندي الخدمة الوطنية في مختلف التخصصات العلمية والمجالات المطلوبة.

ووصف السويدي المشاركة بالإيجابية الكبيرة، مؤكداً استقبال عدد كبير من المجندين ذوي الكفاءة العالية على مدار أيام المعرض وتم تسجيل بيانات المتقدمين إلكترونياً تمهيداً لاستكمال إجراءات تعيينهم.

من ناحيته أكد الدكتور ياسر الواحدي، رئيس أكاديمية أبوظبي البحرية أهمية التواجد في المعرض، موضحاً أن الأكاديمية – بدعم من مجموعة موانئ أبوظبي – تطرح منحاً دراسية متميزة تغطي تخصصي "الملاحة البحرية" و"الهندسة البحرية" وتمتد لثلاث سنوات ونصف، يحصل خلالها الطالب على مكافأة شهرية مجزية مع ضمان الوظيفة فور التخرج.

وأضاف الواحدي أن توطين هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية كون 90% من البضائع والتجارة في الدولة تمر عبر البحر، وهو ما يتماشى مع إرث وثقافة الشعب الإماراتي المرتبطة تاريخياً بالبحر.

وأعرب إبراهيم الزعابي نائب رئيس أول أكاديمية أدنوك الفنية عن سعادته بالمشاركة كشريك استراتيجي في المعرض، لاستعراض البرامج الفنية التي تواكب احتياجات قطاع الطاقة.

وأوضح الزعابي أن الأكاديمية تهدف إلى تعريف الشباب الإماراتي بالفرص التدريبية المتاحة لإعداد كوادر وطنية مؤهلة، مؤكداً التزام "أدنوك" الراسخ بدعم جهود الدولة في تدوير الكفاءات ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته قال مروان البستكي مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية للموارد البشرية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إن الشركة تحرص على المشاركة الدورية لاستقطاب المجندين للعمل في قطاع الألمنيوم، والذي يعد أكبر قطاع صناعي في الدولة بعد النفط والغاز.

وأشاد البستكي بكفاءة وجاهزية مجندي الخدمة الوطنية ولياقتهم البدنية والطبية، مشيراً إلى أن الشركة توفر 4 برامج تدريبية أساسية في عمليات تشغيل المصانع والصيانة، تتراوح مدتها بين 6 أشهر و3 سنوات، تهدف إلى صقل مهاراتهم الفنية ليصبحوا خبراء في هذه الصناعة الحيوية فور تخرجهم والتحاقهم بأسرة الشركة.

يُذكر أن معرض الخدمة الوطنية للتوظيف يواصل ترسيخ مكانته منصة وطنية رائدة تجمع بين الكفاءات الشابة من خريجي الخدمة الوطنية والجهات المشغّلة، بما يسهم في تسريع وتيرة التوطين وضخ دماء جديدة ومؤهلة في شتى القطاعات الحيوية بالدولة.