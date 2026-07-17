المكتب الاقليمي للإيسيسكو بالشارقة ينمي مهارات الابتكار والحوار البناء لأعضاء البرلمان العربي للطفل

الشارقة في 17 يوليو/وام/ نظم المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) بمقره في الشارقة بالتعاون مع البرلمان العربي للطفل برنامجاً تدريبياً تفاعلياً متكاملاً بعنوان "قادة المستقبل: من الفكرة إلى الأثر" استهدف 40 عضوا من أعضاء البرلمان ضمن الفئة العمرية من (12–16) عاماً و ذلك انطلاقاً من حرص الإيسيسكو على دعم المبادرات النوعية التي تعزز قدرات الأطفال العرب وتواكب مستهدفات المنظمة في بناء الإنسان وتنمية مهارات القرن الواحد والعشرين من خلال برامج تطبيقية تجمع بين الإبداع والتفكير النقدي والعمل الجماعي والحوار المسؤول.

حضر البرنامج سعادة سالم عمر سالم مدير المكتب الإقليمي للمنظمة (الإيسيسكو) في الشارقة وسعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل والشيخ سيف بن محمد القاسمي الأمين العام المساعد للبرلمان العربي للطفل.

اشتمل البرنامج على مسارين رئيسيين تمثل الأول في الهاكاثون المصغر "ابتكر من أجل مستقبل عربي مستدام" الذي وفر بيئة ابتكارية تحاكي التحديات الواقعية التي تواجه عدداً من الدول العربية في مجالات البيئة والاستدامة.

واختتمت منافسات الهاكاثون بعروض تقديمية للفرق المشاركة أمام لجنة التقييم تضمنت شرحاً للتحديات المطروحة وآليات الحلول المقترحة ودور التكنولوجيا في تنفيذها والأثر المتوقع لها على المجتمع والبيئة إلى جانب بيان إمكانية تطويرها وتوسيع نطاق الاستفادة منها مستقبلاً.

أما المسار الثاني فجاء بعنوان "المناظرات الشبابية.. نتحاور لنقود المستقبل" وركز على تنمية مهارات الحوار والمناظرة والتفكير النقدي لدى أعضاء البرلمان العربي للطفل من خلال توفير منصة تفاعلية أتاحت لهم عرض آرائهم والدفاع عنها بمنهجية علمية بما يعزز ثقافة احترام الرأي والرأي الآخر وينمي قدراتهم في الإقناع والتواصل وصياغة الحجج المنطقية.

وفي ختام البرنامج جرى تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى ومنحها شهادات تقدير وجوائز تشجيعية تقديراً لتميزها في مجالات الابتكار والعمل الجماعي والحوار والمناظرة.

وأكد سعادة سالم عمر سالم أن البرنامج جسد رؤية المنظمة في الاستثمار في الإنسان وبناء قدرات الأطفال والشباب وتعزيز مهاراتهم القيادية والفكرية بما يتوافق مع متطلبات المستقبل مشيراً إلى أن الشراكة مع البرلمان العربي للطفل تمثل نموذجاً مؤسسياً ناجحاً لتقديم برامج نوعية تسهم في إعداد جيل عربي يمتلك أدوات الابتكار والحوار ويؤمن بقيم الاستدامة والمسؤولية والعمل المشترك بما ينسجم مع رسالة الإيسيسكو في بناء مجتمعات المعرفة وتعزيز التنمية المستدامة في العالم الإسلامي.