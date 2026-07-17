أبوظبي في 17 يوليو/وام/ أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، أن يوم عهد الاتحاد محطة مهمة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة نستحضر فيها لحظة مضيئة من تاريخ الدولة، حين تحولت إرادة التأسيس إلى التزام وطني صادق، وتوحدت الرؤى حول بناء دولة قوية، يكون الإنسان غايتها، والوحدة مصدر قوتها، والعمل المخلص سبيلها إلى التقدم والازدهار.

وقال سموه في تصريح بمناسبة ذكرى عهد الاتحاد :"نستذكر في هذا اليوم بكل إجلال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين آمنوا بأن اجتماع الإرادة يفتح أمام الشعوب آفاقاً لا تحدها الصعاب، فحملوا مسؤولية التأسيس بأمانة وحكمة وشجاعة، ووضعوا للأجيال وطناً راسخ الأركان، عظيم الطموح".

ورفع سموه أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وإلى إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، مثمناً ما تبذله القيادة الرشيدة من جهود متواصلة لصون مكتسبات الوطن، وتعزيز رفعة المواطن، وترسيخ حضور دولة الإمارات بين الدول الأكثر تقدماً وتأثيراً وعطاءً حول العالم.

وأضاف سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، أن القيمة الحقيقية لهذه المناسبة تتجلى في استحضار المسؤولية التي يحملها كل فرد تجاه وطنه، والإخلاص في أداء الواجب، والمحافظة على المنجزات، والإسهام الواعي في صناعة مستقبل يليق بدولتنا الحبيبة، مشيراً إلى أن مؤسسة زايد الخير تستمد من هذا الإرث الوطني نهجها في خدمة الإنسان، وتعمل على تحويل قيم البذل والتضامن إلى برامج تنموية مستدامة تفتح أبواب الأمل، وتصون الكرامة، وتدعم قدرة المجتمعات على بناء مستقبلها.

وقال سموه :"في يوم عهد الاتحاد، نجدد وفاءنا للوطن وقيادته الرشيدة، ونؤكد أن ما بدأه المؤسسون سيظل أمانة تحملها الأجيال بعزم وثقة..حفظ الله دولة الإمارات، وأدام عليها وحدتها وأمنها وازدهارها، ووفق قيادتها الحكيمة لمواصلة كتابة فصول جديدة من الإنجازات".