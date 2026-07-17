ابن طوق : يوم عهد الاتحاد يجسد معاني الوحدة والتلاحم

أبوظبي، في 17 يوليو/وام/ أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن "يوم عهد الاتحاد" يجسد معاني الوحدة والتلاحم التي شكلت النهج الراسخ للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، عندما اجتمعوا في الثامن عشر من يوليو عام 1971 ووقعوا وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، واضعين حجر الأساس لقيام صرح الاتحاد وتأسيس وطن يحتضن أبناءه تحت راية واحدة ويوفر لهم سبل العيش الكريم وبناء المستقبل.

وقال معاليه بهذه المناسبة : "تمثل هذه المناسبة الوطنية الغالية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، محطة مهمة نستعيد فيها القيم التي بُنيت عليها نهضة دولة الإمارات وتجربتها التنموية الفريدة، وفي مقدمتها الانتماء والولاء للقيادة الرشيدة والعمل المشترك والمخلص من أجل رفعة الوطن وتعزيز الهوية الوطنية، بما يعكس قدرة أبناء الإمارات على تحويل الطموحات إلى إنجازات تخدم الإنسان والمجتمع".

وأضاف معالي عبدالله بن طوق: "أثبتت مسيرة دولة الإمارات أن عهد الاتحاد يشكل نهجاً مستداماً قاد الدولة إلى تحقيق إنجازات نوعية، وأن قيمه الراسخة لا تزال تشكل المحرك الرئيس لمسار التقدم والازدهار.. واليوم، في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، تمضي الإمارات بثقة نحو مستقبل مزدهر في مختلف المجالات، لا سيما في المجال الاقتصادي".

وقال معاليه: "في هذه المناسبة، نجدد العزيمة مستلهمين مسيرة الوالد المؤسس وإخوانه حكام الإمارات وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ونتعهد بمواصلة العمل لتطوير أفضل المبادرات والسياسات الاقتصادية التي تدعم النمو المستدام وتعزز بناء اقتصاد أكثر ابتكاراً وتنافسية، بما يدعم تحقيقمستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) بأن تكون الإمارات في مصاف أفضل دول العالم في مختلف المجالات".