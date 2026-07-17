بالهول الفلاسي: الاستثمار في الإنسان ركيزة مسيرة الإمارات منذ "عهد الاتحاد"

دبي في 17 يوليو/وام/ أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن "يوم عهد الاتحاد" يجسد الرؤية الواضحة والقرار الشجاع اللذين شكلا نقطة الانطلاق لمسيرة الاتحاد، ورسخا أسس دولة آمنت بوحدة الهدف، وجعلت من الاستثمار في الإنسان قيمة ثابتة، ومن الطموح والإنجاز ثقافة وطنية تقود مسيرتها نحو المستقبل.

وقال معاليه، في تصريح بالمناسبة إن دولة الإمارات تواصل، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، البناء على إرث الآباء المؤسسين من خلال تمكين أبنائها وتعزيز جاهزيتهم لصناعة الفرص للأجيال القادمة.

وأضاف أن هذه المناسبة الوطنية تمثل فرصة لتجديد الالتزام بمواصلة مسيرة الاتحاد، واستلهام روحه التي ترى في كل جيل امتداداً للعهد، وفي كل إنجاز خطوة جديدة على طريق النجاح الذي بدأ قبل أكثر من خمسة عقود، ولا يزال يقود الإمارات بثقة نحو المستقبل.