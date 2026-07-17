خليفة بن محمد بن خالد: "يوم عهد الاتحاد" ميثاق وطني للوحدة والإنجاز

أبوظبي في 17 يوليو/وام/ أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن "يوم عهد الاتحاد" يجسد ميثاقاً وطنياً خالداً للوحدة والإنجاز، ويستحضر اللحظة التاريخية التي وقّع فيها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام، طيب الله ثراهم، وثيقة ودستور الاتحاد عام 1971، إيذاناً بانطلاق مسيرة استثنائية رسخت مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية والريادة والازدهار.

وأوضح معاليه أن هذه المناسبة الوطنية لا تقتصر على استذكار محطة مفصلية في تاريخ الدولة، بل تجدد العهد بالحفاظ على منجزات الاتحاد، وترسيخ قيم الولاء والانتماء والمسؤولية الوطنية، مؤكداً أن العمل التطوعي يمثل امتداداً عملياً للمبادئ التي قام عليها الاتحاد، وفي مقدمتها العطاء والتلاحم وخدمة المجتمع، بما يجسد الهوية الإماراتية الأصيلة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد، ورسختها القيادة الرشيدة.

وأشار إلى أن ثقافة التطوع في دولة الإمارات أصبحت نهجاً وطنياً يجسد المسؤولية المجتمعية، ويعزز مشاركة الأفراد في دعم مسيرة التنمية وصون أمن الوطن واستقراره، لافتاً إلى أن "يوم عهد الاتحاد" يشكل فرصة لتعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال، وترسيخ قيم المبادرة والانتماء والعطاء بوصفها ركائز أساسية لبناء المستقبل واستدامة مسيرة الازدهار.

وشدد على التزام جمعية واجب التطوعية بمواصلة إطلاق المبادرات والمشاريع المجتمعية التي تترجم قيم "عهد الاتحاد" إلى أثر ملموس، داعياً أفراد المجتمع ومؤسساته إلى جعل هذه المناسبة منطلقاً متجدداً للعمل التطوعي والتكاتف الوطني، وفاءً للعهد الذي أرساه الآباء المؤسسون، ومواصلةً لمسيرة البناء خلف القيادة الرشيدة.