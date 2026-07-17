أبوظبي في 17 يوليو/وام/ أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن يوم عهد الاتحاد يستحضر اللحظة التي تحولت فيها رؤية التأسيس إلى نهضة وطنية شاملة، والتقت فيها الإرادات حول مصير واحد، لتنطلق دولة الإمارات في مسيرة أثبتت أن قوة الأوطان تُبنى بوحدة الغاية، والثقة بالإنسان، والقدرة على تحويل الطموحات إلى إنجازات راسخة.

وقالت معاليها بهذه المناسبة إن الوفاء لعهد الاتحاد يتجسد في مواصلة تطوير النموذج الوطني لدولة الإمارات، وتعزيز منجزاته، وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال المقبلة؛ ليظل الاتحاد مصدر قوة متجددة، ومنطلقاً لمزيد من التقدم والازدهار.