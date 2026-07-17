صقر بن محمد القاسمي: يوم عهد الاتحاد محطة وطنية لتعزيز الوحدة والتلاحم والإخلاص للوطن

الشارقة في 17 يوليو/وام/ قال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية إن يوم عهد الاتحاد يمثل محطة وطنية خالدة نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز القيم الراسخة التي قامت عليها دولة الإمارات وفي مقدمتها الوحدة والتلاحم والإخلاص للوطن والقيادة فهذا اليوم يجسد العهد الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون ليكون منطلقاً لمسيرة تنموية وإنسانية أصبحت نموذجاً يحتذى على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف في كلمة له : "بهذه المناسبة الوطنية الغالية نجدد في جمعية الشارقة الخيرية التزامنا بمواصلة رسالتنا الإنسانية المستلهمة من نهج قيادتنا الرشيدة التي جعلت من العمل الخيري والعطاء ثقافة أصيلة وهوية راسخة في مجتمع الإمارات وسنظل نعمل على تعزيز قيم التكافل والتراحم ومد يد العون للمحتاجين داخل الدولة وخارجها إيماناً بأن العمل الإنساني يمثل أحد أبرز وجوه ريادة الإمارات وحضورها الحضاري".