طالب بن صقر: يوم عهد الاتحاد تجديد متواصل لميثاق الولاء للقيادة والوفاء للوطن

رأس الخيمة في 17 يوليو/ وام / قال الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي إن "يوم عهد الاتحاد" الذي نحتفي به اليوم، يمثل مناسبة وطنية استثنائية تجسد عمق الروابط الوثيقة التي قامت عليها دولتنا.

وأضاف الشيخ طالب بن صقر بهذه المناسبة أن هذا اليوم التاريخي، الذي شهد في الثامن عشر من يوليو عام 1971 توقيع الوثيقة المضيئة ودستور الدولة، كان الخطوة الأولى في مسيرة وطن عظيم بُني على المبادئ الراسخة، والرؤية الثاقبة، والإرادة الصادقة.

​وأكد أن هذا اليوم هو وقفة فخر واعتزاز نستذكر فيها السيرة العطرة والجهود المخلصة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه وأخيه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وإخوانهما الآباء المؤسسين، رحمهم الله جميعاً، الذين قدموا للعالم نموذجاً فريداً في التلاحم وبناء الأوطان، وصاغوا بعهدهم الصادق هوية إماراتية شامخة تتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل".

وأضاف الشيخ طالب بن صقر أن عهد الاتحاد ليس مجرد ذكرى لتأسيس البنيان، بل هو تجديد مستمر لعهد الولاء والوفاء، وميثاق شرف نحمله في قلوبنا لحماية مقدرات هذا الوطن والذود عن مكتسباته.

​وقال الشيخ طالب بن صقر القاسمي في هذه المناسبة الغالية نجدد العهد والولاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإلى إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات ونؤكد أن دولة الإمارات، بفضل قيادتها الحكيمة وعزيمة أبنائها الأوفياء، ستبقى واحة للأمن والأمان، ومنارة للتطور والريادة، وحصناً منيعاً بوعي وتلاحم شعبها.