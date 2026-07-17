عبد الملك بن كايد: "يوم عهد الاتحاد" ركيزة نهضتنا وبوصلة أجيالنا نحو المستقبل

​رأس الخيمة في 17 يوليو/وام/‌ أكد معالي الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن "يوم عهد الاتحاد" يمثل المحطة التاريخية الأبرز والركيزة الأساسية التي انطلقت منها النهضة الحضارية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

​وقال معاليه في كلمة له بهذه المناسبة :"في كل عام حين يطل علينا يوم عهد الاتحاد، لتعود بنا الذاكرة إلى تلك اللحظة التاريخية الفارقة التي جمعت الإمارات السبع تحت راية واحدة، بعزيمة قادة مؤسسين آمنوا بأن وحدة الصف هي السبيل الأوحد نحو مستقبل يليق بأبناء هذه الأرض، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات ورؤيتهم الحكيمة".

​وأضاف الشيخ عبد الملك بن كايد أن الثامن عشر من يوليو لعام 1971 لم يكن مجرد حدث سياسي، بل كان ولادة لعهد وميثاق وطني وثيق تعاهد فيه الآباء المؤسسون على الوحدة وبناء الإنسان، مشيراً إلى أن ما تنعم به الدولة اليوم من ريادة وازدهار تحت قيادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات، هو الثمرة المباركة للوفاء بهذا العهد التاريخي.

​ودعا معاليه الأجيال الناشئة إلى التمسك بالإرث القيمي والتاريخي للآباء المؤسسين ومواصلة العطاء لتبقى راية الوطن خفاقة، رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات الوفي بهذه المناسبة الوطنية الغالية.