زايد بن حمد آل نهيان : يوم عهد الاتحاد سيظل خالدًا في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه

أبوظبي في 17 يوليو /وام/ أكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن يوم عهد الاتحاد سيظل خالدًا في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه، وشاهدًا على تلك التجربة الاستثنائية لوحدة المصير التي تلاقت عليها إرادة الآباء المؤسسين، والتي بدأت معها مسيرة عظيمة من الصدارة والريادة، لتمضي الإمارات نحو مستقبلها برؤى قيادتها الرشيدة التي لا تعرف مستحيلاً في تطلعاتها، ولا حدود لإنجازاتها، لتقدم للعالم أجمع نموذجًا رائدًا في بناء الدولة العصرية التي انطلقت بثقة ورسوخ وشموخ من الصحراء إلى الفضاء، مؤمنةً بقدرة أبنائها على صناعة المجد والتميز في كل ميدان، ومنطلقةً بقيم وطنية راسخة من الوحدة والتماسك والتلاحم بين الشعب وقادته، والانتماء العميق لثرى الوطن.

وأشار معالي رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في كلمة بمناسبة يوم عهد الاتحاد إلى أن هذه المناسبة الوطنية دعوة تتجدد لجميع أبناء الوطن والمقيمين على أرضه للتمسك بكل القيم الإنسانية النبيلة وإعلاء التقاليد المجتمعية الراسخة التي تقوم عليها دولة الإمارات، من الولاء والمحبة والتسامح والتعايش والإخاء الإنساني، ومواصلة العمل في كل ميادين العطاء بوفاء وإخلاص ومسؤولية للمشاركة في مسيرة الإنجازات، مستلهمين من رؤى قيادتنا الرشيدة العزيمة والإرادة في بناء المستقبل، لتبقى الإمارات عنوان التفرد والتميز.