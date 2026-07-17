عبد الرحمن العور :"عهد الاتحاد" يجسد قيم الوحدة والإنجاز

أبوظبي في 17 يوليو / وام / قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة إنه في يوم عهد الاتحاد نستحضر لحظة مفصلية من تاريخ دولة الإمارات، حين توحدت إرادة الآباء المؤسسين لقيام وطن واحد يجمع أبناءه تحت راية واحدة وهوية راسخة وفي هذه المناسبة، نستذكر مسيرة الاتحاد المباركة، وما حملته من دروس في وحدة الصف، وتكامل الجهود، والإخلاص في خدمة الوطن، وهي القيم التي شكلت أساس ما حققته دولة الإمارات من تقدم وازدهار ومكانة عالمية مرموقة.

وأضاف في كلمة له :"يجسد الوفاء لعهد الاتحاد مسؤولية متجددة في مواصلة بناء الإنسان الإماراتي وتمكينه من أداء دوره في مسيرة التنمية الوطنية، من خلال إعداد كفاءات وطنية تمتلك المعرفة والمهارات والطموح، وتوفير فرص العمل التي تتيح لها توظيف قدراتها والمشاركة بفاعلية في القطاعات الاقتصادية، بالتوازي مع تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز ارتباط مخرجاتها باحتياجات المجتمع والاقتصاد الوطني. فهذه العناصر مجتمعةً تمثّل ركيزة أساسية لبناء أجيال قادرة على تحويل المعرفة إلى إنجاز، والطموح إلى أثر مستدام يخدم الوطن".

وقال معاليه "اليوم، نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة على مواصلة العمل بإخلاص ومسؤولية، والاقتداء برؤيتها في ترسيخ قيم الوحدة والتكاتف والانتماء الوطني، وغرس هذه القيم إلى الأجيال المقبلة، بما يسهم في مواصلة مسيرة البناء والإنجاز، وصناعة مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً لوطننا".