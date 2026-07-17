أبوظبي في 17 يوليو / وام/ قال سعادة محمد سعيد الشحي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وأمينها العام إن 55 عاماً مضت على توقيع عهد الاتحاد، أثبتت أن الرؤية الصادقة والقيادة الحكيمة قادرتان على صناعة مستقبل استثنائي.

وأكد سعادته في كلمة له بمناسبة يوم عهد الاتحاد أن دولة الإمارات تحولت، بفضل الاتحاد، إلى نموذج عالمي في التنمية، والتلاحم المجتمعي، والتنافسية، والاقتصاد، والابتكار، ورسخت مكانتها بين أكثر دول العالم تقدماً وتأثيراً، فيما أصبح الإنسان محور مسيرتها التنموية وصانع إنجازاتها.

وأضاف سعادته أنه في هذه الذكرى الوطنية الغالية، نستذكر بكل إجلال وعرفان المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الحكام، طيب الله ثراهم، الذين امتلكوا رؤية سبقت زمانها عندما وقّعوا في الثامن عشر من يوليو عام 1971 وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، وأعلنوا الاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة وبيان اتحادها، واضعين بذلك الأساس الراسخ لدولة أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً في الاستقرار والتنمية والازدهار.

وقال سعادته :"واليوم، وبعد خمسة وخمسين عاماً على توقيع عهد الاتحاد، تقف دولة الإمارات شاهدة على صدق تلك الرؤية وبُعد نظر مؤسسيها فما تحقق من إنجازات نوعية، وما تبوأته الدولة من مكانة إقليمية وعالمية، يمثل الامتداد الطبيعي لذلك القرار التاريخي الذي غيّر مسار المنطقة، وأرسى دعائم دولة أصبحت نموذجاً في التنمية والازدهار.. ويظل يوم عهد الاتحاد مناسبة نستحضر فيها بفخر تلك اللحظة المفصلية، ونجدد فيها العهد على مواصلة مسيرة الاتحاد، والحفاظ على مكتسباته، والعمل من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً لوطننا".