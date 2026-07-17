محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي: عهد الاتحاد انطلق من وحدة الصف وصلابة العزيمة ووضوح الرؤية

الشارقة في 17 يوليو/وام/ أكد الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد أن “يوم عهد الاتحاد” يستحضر في وجدان أبناء الإمارات المعاني السامية التي انطلقت منها تجربة الاتحاد قبل أكثر من خمسة عقود حين عزم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" والآباء المؤسسون على بناء دولة اتحادية تستمد قوتها من وحدة الصف وصلابة العزيمة ووضوح الرؤية مشيراً إلى أن ما تحقق للإمارات من إنجازات نوعية في الاقتصاد والتعليم والطاقة والعمران الحديث وما تبوأته من مراتب متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية يمثل التجسيد الحي لعهد الاتحاد الذي باتت في ظله أجيال الوطن تنعم بالخير وتجدد الوفاء لهذا المنجز في كل موقع ومحفل مؤمنةً بأن الوطن أمانة تتوارثها الأجيال ومسؤولية تتطلب العزم والإرادة.

وأشار الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي في كلمة بهذه المناسبة إلى أن هذه المناسبة الوطنية تفتح أمام أبناء الإمارات نافذة على مسؤولية تمتد إلى مواصلة الالتزام بالرؤى الحكيمة لقيادة الإمارات الرامية إلى استدامة العطاء والإخلاص للوطن وحماية مكتسباته لافتاً إلى أن القيادة الحكيمة تلهم المجتمع بالعمل المستمر على ترسيخ نهج التمكين والاستشراف الذي يجعل من الإنسان الإماراتي محور التنمية وهدفها ومن الاتحاد قوة تعزز بها الدولة مكانتها بين الأمم وتقود مسارات التحول العالمي في الاقتصاد المعرفي والاستدامة والابتكار وتصون إرث الوطن والأجداد الذي يستمد رسوخه من صدق العهد ووحدة الأهداف.