وزير الثقافة : يوم عهد الاتحاد" محطةٌ تاريخيةٌ تدعم الهوية الوطنية في وجدان أبناء الوطن

أبوظبي في 17 يوليو / وام / أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة أن "يوم عهد الاتحاد" يمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة دولة الإمارات، تجسد عمق الرؤية الحكيمة للآباء المؤسسين، الذين وضعوا الميثاق الأساسي لبناء دولة ترتكز على الوحدة، والتلاحم، والهوية الوطنية الأصيلة.

وقال معاليه في تصريح له بمناسبة "يوم عهد الاتحاد: "تمثل هذه المناسبة فرصة متجددة لتعزيز الوعي الوطني بقيمة الاتحاد وما يحمله من معانٍ راسخة ترتبط بالوحدة والتلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن.. وتذكرنا بالمسؤولية المشتركة الملقاة على عاتقنا جميعًا للحفاظ على المكتسبات التي تحققت عبر العقود الماضية، ومواصلة البناء على الإرث الاستثنائي الذي تركه الآباء المؤسسون".

وأضاف: "نؤمن بأن الحفاظ على الإرث الوطني وتوثيق محطاتنا التاريخية يمثلان جزءًا أساسيًا من مسؤوليتنا تجاه المجتمع، انطلاقًا من دور الثقافة في ترسيخ الانتماء وتعزيز الوعي بالقيم التي ارتكز عليها الاتحاد.. ومن هذا المنطلق، نواصل تطوير المبادرات والبرامج الثقافية التي تسهم في إبراز تاريخ الدولة ومنجزاتها الحضارية، وتدعم حضور الهوية الوطنية في وجدان أفراد المجتمع".

وشدد معاليه على أن دولة الإمارات نجحت في بناء نموذج وطني متفرد يجمع بين الاعتزاز بالإرث الثقافي والقيم الأصيلة والانفتاح على العالم واستشراف المستقبل، مشيرًا إلى أن الثقافة تؤدي دورًا محوريًا في صون الذاكرة الوطنية ونقل قصص التأسيس والإنجاز إلى الأجيال القادمة، بما يعزز ارتباطهم بتاريخ وطنهم ويفتح أمامهم آفاق الإسهام في مستقبله.