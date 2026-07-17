أبوظبي في 17 يوليو / وام / قال سعادة مطر سعيد النعيمي مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي

إنه في "يوم عهد الاتحاد" نستحضر الرؤية الاستشرافية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين وضعوا الميثاق الأول لشموخ هذا الوطن وعزته.

وأضاف النعيمي في تصريح له : "أننا في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، نستلهم من هذه الذكرى الخالدة روح التلاحم والتكامل كمحرك أساسي لتعزيز جاهزية الإمارة وصون مكتسباتها، ونرفع أسمى آيات الولاء والوفاء إلى قيادة الدولة الرشيدة.

وأضاف أن هذه المناسبة العزيزة تمثل دافعاً أصيلا نلتزم فيه بترجمة مبادئ الاتحاد الراسخة إلى خطط عمل استباقية وجاهزية شاملة ومستدامة، حمايةً للمكتسبات الوطنية وضماناً لمستقبل يزخر بالريادة والأمان لأجيالنا القادمة.