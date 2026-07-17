أبوظبي في 17 يوليو / وام/ أكد معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة – أبوظبي، أن يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية خالدة تجسد الإرادة الراسخة التي توحدت حولها رؤية الآباء المؤسسين لبناء دولة جعلت من الإنسان محور التنمية، ورسخت نموذجاً تنموياً قائماً على الوحدة والطموح واستشراف المستقبل، حتى أصبحت دولة الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً في التنمية المستدامة والريادة والابتكار.

وقال معاليه:"يمثل يوم عهد الاتحاد محطة وطنية نستذكر فيها بفخر الرؤية الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين أرسوا دعائم دولة قامت على وحدة الصف وتكامل الجهود والإيمان بقدرة الإنسان على صناعة المستقبل.. واليوم، تواصل قيادتنا الرشيدة البناء على تلك المسيرة برؤية طموحة تعزز تنافسية الدولة وترسخ مكانتها العالمية في مختلف القطاعات الحيوية".

وأضاف:" واستلهمت دائرة الطاقة من هذه القيم الوطنية نهجاً يرتكز على تطوير منظومة متكاملة للطاقة والمياه تتسم بالموثوقية والكفاءة والاستدامة، بما يعزز أمن الإمدادات، ويرتقي بكفاءة إدارة الموارد، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام وجودة الحياة في إمارة أبوظبي..ونواصل تطوير الأطر التنظيمية، وتبني الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، لبناء قطاع أكثر مرونة وجاهزية لمواكبة متطلبات المستقبل".

وقال : " في يوم عهد الاتحاد نتعهد بمواصلة العمل بروح المسؤولية والشراكة، ترجمةً لرؤية قيادتنا الرشيدة، وتعزيزاً لمسيرة التنمية الشاملة.. وستواصل دائرة الطاقة، بالتعاون مع شركائها، التميز في منظومة الطاقة والمياه الآمنة والمستدامة، التي تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات نموذجاً عالمياً في أمن الطاقة والمياه، وكفاءة الموارد، والابتكار، والتنمية المستدامة، بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية".